雲林西醫醫療低於全國平均值 榮總支援7月啟動遠距會診

雲林縣已達超高齡縣市，全縣20鄉鎮市當中，多達13個鄉為健保署公告西醫醫療資源不足地區，每萬人口職業醫生人數只有14.2人，低於全國的平均值，為改善偏鄉醫療資源不足、不均，雲林縣衛生局決定從今年7月起啟動智慧繁星雲林新醫療，將從7個偏鄉衛生所開辦眼科、皮膚科遠距醫療，提供更多元照護服務。

雲林縣長張麗善指出，衛福部今年5月統計，雲林縣每萬人口執業醫師人數為14.2人，其中只有斗六市為36.5人，高於全國平均，其中最低的則是大埤鄉，每萬人口執業醫師人數只有1.1人，顯示出縣內醫療資源不均且不足，甚至有13鄉被公告為「西醫醫療資源不足地區」。

為改善偏鄉醫療，縣府自籌1300萬元將從7月起啟動「智慧繁星雲林新醫療計畫」，優先在崙背、四湖、水林、林內、古坑、台西及口湖7鄉衛生所辦理眼科、皮膚科遠距醫療照護服務。

衛生局長曾春美表示，除了縣內醫院外，還有3家外縣市醫學中心支援會診。皮膚科由台中榮總、彰基、台大雲林分院及雲林長庚服務，眼科則是台中榮總、虎尾若瑟、中國附醫、雲基、北媽醫院、雲林長庚服務。此外成大斗六分院也提供衛生所兒童會診服務。

曾春美指出，會診由衛生所醫師操作遠距醫療器材，可同步將病況交給醫院醫師會診，便能快速對症下藥，提供必要性診療。不論哪一鄉鎮，只要民眾有需求，可直接打電話向當地衛生所預約，就能享有最好的醫療照護。