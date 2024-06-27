地藏王也來當面試官？任職台南永康納骨塔約聘要擲筊 2考生獲滿分4聖筊
台南市永康區公所今辦理納骨塔約僱人員招考，因月薪加獎金每月最高可領47K，吸引8名民眾報考搶1缺額，而今年招考內容除一般基本的書面審查、筆試、面試、術科測驗外，首度納入祈福擲筊項目，由地藏王菩薩「面試」未來的工作夥伴。
永康區長李皇興說，納骨塔是人神共治的場域，而地藏王菩薩又是全天候守護納骨塔無形眾生的神祇，聘用的工作人員則將成為祂的工作夥伴，因此，今年特地納入祈福擲筊項目，由地藏王菩薩一起參與，成為「面試官」之一。
永康區公所指出，此次招聘測驗中書面審查占21%、面試占10%、術科測驗占7%，而向地藏王菩薩祈福擲筊占12%，過程中，有考生沒獲得聖筊，也有2名考生相當受到地藏王青睞，獲得滿分4聖筊，現場驚呼連連，但最後結算總成績，由另一名獲得2聖筊的考生拿下該職缺。
永康區公所表示，8名考生中不乏有碩士學歷民眾報考，為維護考試公平性，此次由政風人員參與招考監督作業，共出動20名人力辦理試務，考試成績今天現場公布，採正取1名、備取2名，預計11月還會再有另1次招考。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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