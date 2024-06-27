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人來了！南科外溢效應帶動交通需求 善化、隆田火車站改建有譜

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化火車站運量持續攀升，現在改建有譜，未來將採跨站式站房設計，不用通通擠在前站進出。圖／台鐵公司提供
善化火車站運量持續攀升，現在改建有譜，未來將採跨站式站房設計，不用通通擠在前站進出。圖／台鐵公司提供

南科效應外溢，帶動人口移入周邊行政區，民代、南市府爭取交通建設，今天立委郭國文、林俊憲、陳亭妃等人與交通部長李孟諺考察善化、隆田車站改建計畫，目前善化車站每日運載量突破6000人次，是南市第4大站，善化、隆田火車站預計投入逾13億經費改建，交通部長李孟諺允諾，在2個月內核定3600萬規劃經費，由南市府委託台鐵公司綜合規劃及設計，地方則期望後續進度能加速進行。

善化火車站運每日運量逾6000人次，僅次於台南、新營、大橋，目前上下車都在前站，並無後站設計，未來改建將採跨站式站房，增設一岸壁式月台、第二月台改為島式月台，改建後將成為南迴線的發車站；隆田車站也採跨站式站房設計，串聯兩側，目標是均衡官田區東西兩邊發展。

郭國文指出，善化火車站改建原本納入「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究報告」，但南科周邊發展迅速，交通建設需要跟上，交通部鐵道局函請南市府剔除善化站改善工程，現在採單獨辦理，總算可以進行，後站部分透過都市計畫開闢道路，也能帶動地方發展；而隆田站則有觀光效益，也平衡地區發展，也勢在必行。

交通部長李孟諺笑稱今天行程是「回娘家」，不能「雙手空空」，他答應在2個月內核定兩站共3600萬的規劃經費，由南市府申請鐵道發展基金，委託台鐵公司規劃設計，他也會向國發會報告，爭取經費持續推動，台南市副市長葉澤山說，市府將全力配合。

另外還有南科聯外道路延伸，李孟諺指示烏橋中路跨曾文溪計畫會在一個月內核定道路編號，後續包含南北向、東西向都要同步進行，讓南科效應下交通機能能夠盡速趕上，立委林俊憲要求南市府交通局在年底前提出計畫送中央，明年度會大力爭取預算。

交通部長李孟諺與立委郭國文、林俊憲、陳亭妃等人考察善化、隆田火車站改建工程計畫。記者莊曜聰／攝影
交通部長李孟諺與立委郭國文、林俊憲、陳亭妃等人考察善化、隆田火車站改建工程計畫。記者莊曜聰／攝影

交通部長 南科 台鐵 李孟諺 火車站

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