聽新聞
test
0:00 / 0:00
人來了！南科外溢效應帶動交通需求 善化、隆田火車站改建有譜
南科效應外溢，帶動人口移入周邊行政區，民代、南市府爭取交通建設，今天立委郭國文、林俊憲、陳亭妃等人與交通部長李孟諺考察善化、隆田車站改建計畫，目前善化車站每日運載量突破6000人次，是南市第4大站，善化、隆田火車站預計投入逾13億經費改建，交通部長李孟諺允諾，在2個月內核定3600萬規劃經費，由南市府委託台鐵公司綜合規劃及設計，地方則期望後續進度能加速進行。
善化火車站運每日運量逾6000人次，僅次於台南、新營、大橋，目前上下車都在前站，並無後站設計，未來改建將採跨站式站房，增設一岸壁式月台、第二月台改為島式月台，改建後將成為南迴線的發車站；隆田車站也採跨站式站房設計，串聯兩側，目標是均衡官田區東西兩邊發展。
郭國文指出，善化火車站改建原本納入「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究報告」，但南科周邊發展迅速，交通建設需要跟上，交通部鐵道局函請南市府剔除善化站改善工程，現在採單獨辦理，總算可以進行，後站部分透過都市計畫開闢道路，也能帶動地方發展；而隆田站則有觀光效益，也平衡地區發展，也勢在必行。
交通部長李孟諺笑稱今天行程是「回娘家」，不能「雙手空空」，他答應在2個月內核定兩站共3600萬的規劃經費，由南市府申請鐵道發展基金，委託台鐵公司規劃設計，他也會向國發會報告，爭取經費持續推動，台南市副市長葉澤山說，市府將全力配合。
另外還有南科聯外道路延伸，李孟諺指示烏橋中路跨曾文溪計畫會在一個月內核定道路編號，後續包含南北向、東西向都要同步進行，讓南科效應下交通機能能夠盡速趕上，立委林俊憲要求南市府交通局在年底前提出計畫送中央，明年度會大力爭取預算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言