高溫警示！南市芒果產區有38度高溫機率 慎防熱傷害

近日持續高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，27日台南市也列入高溫警示區域，包括東山區、六甲區、大內區、新化區、新市區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區等均出現橙色燈號，有36度連續3日或38度以上高溫的機率，台南市啟動高溫防範，加強街道灑水降溫、高溫室外作業勞動檢查現場稽查及學校調整戶外課程等，並呼籲外出應注意防曬並適時補充水份，盡量避免長時間在戶外活動，慎防熱傷害。

市長黃偉哲指出，氣候變遷全球暖化，夏季高溫成為常態，針對近日連續高溫，已要求市府團隊加強相關應變措施，戶外天氣炎熱紫外線強，容易發生熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等熱傷害，尤其熱傷害高危險族群，包括65歲以上長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員及密閉空間工作者、慢性病患者，更應注意防範，並掌握預防熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，確保個人身體狀況。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，市府各局處已加強街道灑水降溫，通知社福機構、護理機構及獨居長者注意高溫健康事宜，啟動高溫室外作業勞動檢查現場稽查，要求學校調整戶外課程教學方式，調整文化場所戶外活動時間等應變措施，避免持續高溫危害市民健康，炎熱氣候造成農業損失，並提醒農漁畜產業加強防高溫措施，及醫院加強環境監控機制與中暑患者處理準備等措施，宣導民眾注意防範熱傷害，加強高溫熱危害預防措施。