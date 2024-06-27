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台南倡議國家綠道生活 家門前就是登山口

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校推動國家綠道生活，倡議將已走出的多條路線納入文化、交通、學校推動的戶外教育，走出台灣的新風貌。本報資料照片
台南社大台江分校推動國家綠道生活，倡議將已走出的多條路線納入文化、交通、學校推動的戶外教育，走出台灣的新風貌。本報資料照片

台南社大台江分校推動國家綠道生活，結合國中小，規畫雲嘉南跨縣市的單車配合火車、徒步方式，循古道、水圳、糖鐵探索沿線特種植物、文化，關心水環境，包含塔塔加到嘉南大圳的聖山之路，以及濁水溪到嘉南大圳的水圳之路，運用綠色載具走出N種的國家綠道生活。倡議將已走出的多條路線，納入文化、交通、學校推動的戶外教育，走出台灣的新風貌。

台江分校執行長吳茂成說，倡議山海圳國家綠道是希能匯集公民學習力量，發展國家綠道生活方式，從在地行起，緣溪行，沿山進，而環村於台灣。從北台灣的河濱公園廊道到桃園大圳走上樟之細路，從東勢新社白冷圳倡議平埔族入埔的水沙連國家綠道，從水里沿著濁水溪綠廊，走入集集二水八堡圳，會聚於嘉南大圳水圳國家綠道，接著溯濁水溪經和社東埔塔塔加，踏溯山海圳國家綠道聖山之路、原鄉之路、大圳之路而抵台江內海之路。

吳茂成期待每個人以「義行」的公民力量，從身之所在的社區家園，走上國家綠道，發現台灣多樣性的環境與文化，勇於面對在地問題，推動公共治理。社區巷弄沒有花香，就來種花，種樹引風，守護河川，讓水岸縫合，營造藍綠網絡保育廊道，讓家門前就是玉山登山口。周休2日或是數天，呼朋引伴，分段伴行，積累國家綠道生活的日常一里路而成百里路，走出台灣國家綠道保境護生文化。

今年台江分校針對國中小學生辦了2梯次聖山之路挑戰，坐公共運輸到塔塔加，然後走古道接山海圳國家綠道回到海佃國小。已走完第1梯次，第2梯次將在6月28日學校結業式後就要出發，挑戰小壯行。

台南境內的山海圳國家綠道就裝載了許多珍貴文化，內海之路可從「海尾走到溪頂」，再從「溪頂走到鼎臍塭」，可一路踏查北線尾、大港、柴頭港、洲仔尾、港口、看西、大洲，溯源4百年來的變遷史，探索台江內海變遷及其台江戰役的歷史現場。

接著從鼎臍塭過堤塘走到灣港、茄拔、西拉雅文化圈，這裡從5千年前開始，住著大坌坑文化人、牛稠子文化人、大湖文化人、蔦松文化人，直到近代的西拉雅人、漢人；走出西拉雅大道，步上大圳之路，再越曾文、渡仔頭、官田溪3大水橋，溯分歧站而達赤山佛祖廟、烏山頭水庫，這是一條十分完整，近代台灣水利襲產的歷史文化廊道，一座從村落社區、農田、排水線、給水線、分水工到水庫的生態博物館。

「國家綠道運動，最難也最是簡易的即是國家綠道成為你我的生活方式。如此，身之所在即心之所在，即是國土，台灣成為你我身體的核心肌肉及思想。」吳茂成說，這樣的綠道生活，亟待跨部會、跨縣市合作，未來成為大家的生活方式。

台南 濁水溪 烏山頭水庫

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