阿里山小火車重要中繼站 「奮起湖車庫」古蹟再現風華

嘉義縣定古蹟奮起湖車庫是林鐵僅存的檜木造車庫，也是早期補充煤炭的重要中繼站，隨著時間損壞、荒廢，林業鐵路及文化資產管理處歷經5年多重新規畫、施工，斥資3400萬元完成整修，今天舉辦「山行記憶-奮起湖」展覽活動，未來將委外招商打造特色商店。

林鐵及文資處表示，奮起湖車庫是林鐵僅存的珍貴檜木造車庫，是列車登山過程中重要的車次換班、鐵道維修、車輛保養與補給的場所。因為列車在這一站停留時間較久，且接近中午用餐時間，奮起湖便當成為當地美食的代名詞，也為奮起湖聚落帶來商機與繁榮。

然而，1982年阿里山公路通車，嚴重影響鐵路運量，造訪奮起湖聚落的人潮急遽減少；1998年林務局及在地居民在奮起湖車庫內辦理林鐵通車周年慶，疾呼保存鐵道文化，轉型為古老蒸汽火車展示場，並在2018年成立林鐵及文資處，專責守護寶貴文化資產。

林鐵及文資處指出，奮起湖車庫修復工程經縝密調研，採台灣檜木（紅檜）為修復主要材種，保留既有木榫接構件，也完整修復周邊加煤台、水鶴，呈現過往蒸汽火車運作的鐵道文化精華，也強化排水系統、設置無障礙設施、增設細水霧消防設備，提升木構古蹟之火災防護能力。

隨著林鐵即將全線通車，奮起湖車站將由「終點站」調整為「重要中繼站」，未來也將因應通車後增加的列車班次，不定時進駐車輛檢修作業；另每天將舉辦10至20場播放燈光劇場，即日起每天早上9時開館，下午4時30分閉館，標租商店進駐後將再調整營運時間。