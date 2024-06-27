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立院交通委員會考察 初定推動南科周遭交通計畫

中央社／ 台南27日電

立法院交通委員會今天考察南科周遭交通建設，交通部長李孟諺也到場會勘；初步決定推動台南市善化及隆田火車站改建、烏橋中路跨溪大橋、國道8號及西港大橋改善等計畫。

民進黨籍立委林俊憲及郭國文、李孟諺今天會勘南科周遭交通建設。林俊憲、郭國文指出，台南市善化、隆田火車站運量以逐年10%速度成長，又有觀光效應，改建勢在必行；西港大橋周邊每逢上下班車流量高，尖峰時段非常恐怖。

李孟諺則表示，2個月內核定善化、隆田火車站改建規劃經費，由台南市政府委託台鐵公司提供設計報告，力促民國114年底完成報告出爐及發包作業等，交通部也會配合改建經費。

在烏橋中路跨越曾文溪方面，李孟諺說，預定1個月內核定道路編號，後續涵蓋南北向、東西向同步進行，儘速提高南科效應下的交通機能。

李孟諺表示，國道8號高架化及西港大橋改善工程總經費約新台幣35億元順利核定。這項計畫預定114年啟動發包作業。

南科 李孟諺 火車站

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