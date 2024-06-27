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雲林救助糧有米蟲驚驚不敢用 農糧署全面回收換發新米

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
由農糧署發送的社會救助糧出現米蟲，從包裝袋就可看到白米有一些黑點，數量不多但長青食堂人員仍驚驚不敢用，等待換米。記者蔡維斌／攝影
由農糧署發送的社會救助糧出現米蟲，從包裝袋就可看到白米有一些黑點，數量不多但長青食堂人員仍驚驚不敢用，等待換米。記者蔡維斌／攝影

雲林縣發送給長青食堂的「救助米」被發現出現米蟲農糧署和雲林縣府已轉告碾製代送的西螺農會今起全面回收，農糧署中區分署指出，發送的米是112年的2期作稻米屬於新米，出現米蟲可能是天熱高溫所致，將換發最新的存糧；西螺農會也說明，預定核發的4萬多包5公斤米已發出約一半，並非全部都有蟲，但仍將全面回收換發。

雲林縣虎尾鎮安溪里長青食堂由農政單位發送的多包白米最近出現米蟲，里長蔡朝忠說，昨天發現這批社會救助的米出現一點一點的黑東西，拿近仔一細看還會爬動才發現竟是米蟲，進一步查看，有許多包都出現同樣情形，擔心米有問題立即通報雲林縣社會處，並暫存在活動中心停用，先以現有存糧應急。

農糧署為協助各縣市政府社會救助之需，2003年開辦發放救助米給各縣市政府，迄今已20餘年，是由各鄉鎮公所提報救助戶與長青食堂給縣府再向農糧署申請，雲林縣今年共申請4萬1916包5公斤裝的社會救助糧。

農糧署中區分署指出，該批白米是今年5月中下旬委由西螺鎮農會碾製，屬112年2期的稻作，也是最新1期的公糧，且符合白米或糙米國家標準二等標準相關規定，雲林縣府今年6月上旬點交後，再委託西螺農會碾製代送給縣內各長青食堂。

農糧署中區副分署長鍾孟佳指出，接獲救助糧出現米蟲的反映，立即要求全面回收，由西螺鎮農會提供退換貨服務，將換發今年最新的1期作稻米，目前已回收5500包；提醒民眾食米須儲放在乾燥陰涼處所，以降低米蟲的發生。　　

西螺農會指出，最近高溫天熱又潮濕，米糧久放或存放不當容易長米蟲，為讓大家安心，將全面回收並換發新的市售米。由於米蟲喜好高溫環境，有利於繁殖，為避免米蟲情況再發生，將建請調整碾製與提領的時間，最好改在冬季低溫期間。

由農糧署發送的社會救助糧出現米蟲，從包裝袋就可看到白米有一些黑點，數量不多但長青食堂人員仍驚驚不敢用，等待換米。記者蔡維斌／攝影
由農糧署發送的社會救助糧出現米蟲，從包裝袋就可看到白米有一些黑點，數量不多但長青食堂人員仍驚驚不敢用，等待換米。記者蔡維斌／攝影

米蟲 農會 農糧署 雲林

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