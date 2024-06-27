嘉義福容voCo酒店開幕 中央地方藍綠政壇要角齊聚互動冷
雲嘉地區最高大樓、樓高33層的嘉義「101」全新飯店品牌「嘉義福容voco酒店」上午開幕，中央地方藍綠政壇要角齊聚，連淡出政壇「蕭家班」前嘉縣議長蕭登標、前嘉市議長蔡貴絲及蕭淑麗也現身祝賀，展現麗寶集團總裁吳寶田豐沛政商人脈，但藍綠政壇人士互動泠。
參加開幕綠營政壇人士有前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、立委王美惠、許智傑、前立委陳明文、國策顧問黃俊森、鄭慶祥、嘉縣長翁章梁、嘉縣議會副議長陳怡岳及多位議員。無黨嘉市議長陳姿妏與丈夫前議長林承勳及多位議員。
藍營政壇人士：嘉市長黃敏惠、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫偉、前雲林縣長張榮味等人。淡出政壇「蕭家班」前嘉縣議長蕭登標、前嘉市議長蔡貴絲、蕭淑麗。參加的藍綠政壇人士互動冷，曾當台北縣長的周錫偉、蘇貞昌零互動；蕭登標受邀上台剪綵。
歡慶開幕，嘉義福容vOCO酒店田園西餐廳7月1日起，每周六日午餐推出精緻的semi-buffet，4人同行1人免費，主食價位從$780+10%到＄1280+10%不等。不只餐飲優惠，7月至9月也有「回嘉吃飯」住房專案，消費者可以選擇1泊2食，雙人優惠6999元起。
位於世賢路一段與竹圍路交界的「嘉義福容voco酒店」，是台灣首家洲際酒店旗下voco品牌飯店，樓高地上33層、地下5層，館內共有約370間客房，分佈於16樓至31樓的特色客房與套房，每間都有大面窗戶可欣賞美景。館內提供各具風格餐廳，1樓Lobby Cafe提供咖啡、飲料、有Join’s Bistro 可小酌放鬆，2樓田園西餐廳匯集特色美食、福粵樓中餐廳提供精緻港式飲茶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言