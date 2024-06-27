嘉義福容voCo酒店開幕 中央地方藍綠政壇要角齊聚互動冷

雲嘉地區最高大樓、樓高33層的嘉義「101」全新飯店品牌「嘉義福容voco酒店」上午開幕，中央地方藍綠政壇要角齊聚，連淡出政壇「蕭家班」前嘉縣議長蕭登標、前嘉市議長蔡貴絲及蕭淑麗也現身祝賀，展現麗寶集團總裁吳寶田豐沛政商人脈，但藍綠政壇人士互動泠。

參加開幕綠營政壇人士有前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、立委王美惠、許智傑、前立委陳明文、國策顧問黃俊森、鄭慶祥、嘉縣長翁章梁、嘉縣議會副議長陳怡岳及多位議員。無黨嘉市議長陳姿妏與丈夫前議長林承勳及多位議員。

藍營政壇人士：嘉市長黃敏惠、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫偉、前雲林縣長張榮味等人。淡出政壇「蕭家班」前嘉縣議長蕭登標、前嘉市議長蔡貴絲、蕭淑麗。參加的藍綠政壇人士互動冷，曾當台北縣長的周錫偉、蘇貞昌零互動；蕭登標受邀上台剪綵。

歡慶開幕，嘉義福容vOCO酒店田園西餐廳7月1日起，每周六日午餐推出精緻的semi-buffet，4人同行1人免費，主食價位從$780+10%到＄1280+10%不等。不只餐飲優惠，7月至9月也有「回嘉吃飯」住房專案，消費者可以選擇1泊2食，雙人優惠6999元起。