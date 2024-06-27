老嘉義人見證！荒廢20年爛尾樓嘉南摩天大樓 變身「嘉義101」

被譽為「嘉義101」的嘉義福容voco酒店，上午歡慶開幕，麗寶集團從取得產權、規畫興建、再到試營運，前後歷時10年，老嘉義人見證荒廢20年的爛尾樓「嘉南摩天大樓」，變身現代化最高大樓嘉義福容voco酒店大樓，嘉市長黃敏惠、縣長翁章梁，都感佩肯定麗寶集團總裁吳寶田的眼光、能力、魄力。

嘉義市世賢路上荒廢20年的嘉南摩天大樓，遭債權銀行查封拍賣，2013年法拍以1億5000萬元賣出，得標人轉售國內知名連鎖飯店福容大飯店集團，蓋福容voco酒店，總投資逾30億元。

已故前國代郭柏村30年前，投資興建嘉南摩天大樓，1994年因財務周轉失靈，積欠銀行及大批債權人債務，停工荒廢，鋼骨結構、鋼筋水泥牆柱及電梯天井等基礎結構棄置，鐵皮圍籬封鎖，雜草叢生形同廢墟，成為治安死角。

嘉義地院接受台南地院囑託，法拍嘉南摩天大樓，以1億5000萬元由某買主拍定，大樓欠稅款2億多元，地院完成債權分配；據了解，大樓由某政壇人士取得產權，轉售福容大飯店集團蓋飯店。郭柏村淡出政壇，鮮少公開露面，2011年總統大選力挺宋楚瑜，為他站台，2013年郭柏村病逝。