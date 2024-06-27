工廠廢水汙染河川嚴重 台南鎖定永康、仁德2區先納管

台南市盤點未設汙水廠的工業區共計35處，配合經濟部補助計畫，爭取可行性評估計畫，進行未來工業區汙水處理管理措施，今年經濟部核定3736萬元補助款，針對工廠最多的永康、仁德2區進行可行性評估，預計今年11月底完成評估報告。

經發局表示，今年選定永康、仁德2處都市計畫工業區的汙水管理需求和措施進行可行性評估，主要是廠家特別多，盤點永康地區有2305間，面積610.15公頃工業用地，預估每天產生廢水量達1萬3000多噸，仁德地區2546間，面積435.71公頃工業用地，每天產生廢水量預估8500噸，並鄰近三爺溪、鹽水溪等台南重要流域。

經發局說，2地區產業以金屬製品製造業、塑膠製品製造業、機械設備製造業為大宗，未來可能朝納入鄰近既有民生汙水處理廠或鄰近產業園區內事業汙水處理廠，或者自設汙水處理廠等方式改善。

經發局估算要完成35處都市計畫工業區的汙水管理可行性評估，初估所需費用為2億9093萬元，南市府先獲2處都計工業區的經費，後續也會逐年爭取其他33處的補助計畫。

對於工廠管理輔導法納管的特定工廠，在納管同時衡量其對於環境的衝擊，配合經濟部補助計畫，進行汙水管線布設作業，以協助特定工廠合法轉型，也可降低環境汙染疑慮。

另外今年也獲經濟部產業發展署核定2億2700多萬元經費，將進行安定區嘉同里汙水排放管線布設，範圍內預計收納79家工廠的放流水，推估每天排放水量為190噸，將進行5530公尺管線布設，預計明年底完成。