快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

工廠廢水汙染河川嚴重 台南鎖定永康、仁德2區先納管

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南仁德及永康地區未設汙水廠工廠估逾4千多家，市府爭取經濟部核定3736萬元補助款進行可行性評估範圍及影響河川。圖／經發局提供
台南仁德及永康地區未設汙水廠工廠估逾4千多家，市府爭取經濟部核定3736萬元補助款進行可行性評估範圍及影響河川。圖／經發局提供

台南市盤點未設汙水廠的工業區共計35處，配合經濟部補助計畫，爭取可行性評估計畫，進行未來工業區汙水處理管理措施，今年經濟部核定3736萬元補助款，針對工廠最多的永康、仁德2區進行可行性評估，預計今年11月底完成評估報告。

經發局表示，今年選定永康、仁德2處都市計畫工業區的汙水管理需求和措施進行可行性評估，主要是廠家特別多，盤點永康地區有2305間，面積610.15公頃工業用地，預估每天產生廢水量達1萬3000多噸，仁德地區2546間，面積435.71公頃工業用地，每天產生廢水量預估8500噸，並鄰近三爺溪、鹽水溪等台南重要流域。

經發局說，2地區產業以金屬製品製造業、塑膠製品製造業、機械設備製造業為大宗，未來可能朝納入鄰近既有民生汙水處理廠或鄰近產業園區內事業汙水處理廠，或者自設汙水處理廠等方式改善。

經發局估算要完成35處都市計畫工業區的汙水管理可行性評估，初估所需費用為2億9093萬元，南市府先獲2處都計工業區的經費，後續也會逐年爭取其他33處的補助計畫。

對於工廠管理輔導法納管的特定工廠，在納管同時衡量其對於環境的衝擊，配合經濟部補助計畫，進行汙水管線布設作業，以協助特定工廠合法轉型，也可降低環境汙染疑慮。

另外今年也獲經濟部產業發展署核定2億2700多萬元經費，將進行安定區嘉同里汙水排放管線布設，範圍內預計收納79家工廠的放流水，推估每天排放水量為190噸，將進行5530公尺管線布設，預計明年底完成。

台南 河川汙染 都市計畫

延伸閱讀

影／台南永康塑膠工廠驚傳失火濃煙沖天 1員工受困爬屋頂

台南永康塑膠工廠起火傳爆炸聲！1人待救 大批消防人車灌救中

協助藥癮更生人就業 永康就服員：幫1人就是幫1個家庭

7旬婦人疑闖平交道遭撞身亡 台南到永康間列車受影響

相關新聞

台南建案工地旁又現天坑 建商填平卻見人孔蓋冒水

台南市北區北華街一處建案工地附近，今早9點多傳出紅磚道路面突然下陷凹出1個約1公尺的坑洞，周邊住戶發現趕緊通報里長，當地...

南科帶動房市火熱卻有建商「放管」？法制處提醒1事避免爛尾樓

南科帶動房市火熱，新屋供不應求，但善化區卻傳有建商資金周轉預售屋蓋到一半停蓋，購屋民眾心急如焚，東勢寮地區傳有2場預售屋...

環團齊聚雲林縣府要求拒發麥電許可 一度發生與警推擠

由六輕污染傷害聯合求償自救會等多個環團今天連袂到雲林縣政府陳抗，要求縣府拒發麥寮發電廠許可證，警方出動大批警力到場戒護，...

工廠廢水汙染河川嚴重 台南鎖定永康、仁德2區先納管

台南市盤點未設汙水廠的工業區共計35處，配合經濟部補助計畫，爭取可行性評估計畫，進行未來工業區汙水處理管理措施，今年經濟...

全台最熱城市！台南飆高溫 2處免費噴水戲水池透清涼

台南市名列全台最熱城市，6月以來也屢創36度以上高溫，讓人熱得受不了，位在台南市新營區的民治市政中心戲水池及水舞區，配合...

仁義潭地標遭雷擊打落一角 嘉義閃電密度高、炎夏小心雷擊

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，日前一陣雷雨，落雷適巧擊中空曠處高聳仁義潭地標，造成石塊掉落缺角；臉書社群「嘉義之美」貼出缺角仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。