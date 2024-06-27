台南建案工地旁又現天坑 建商填平卻見人孔蓋冒水

台南市北區北華街一處建案工地附近，今早9點多傳出紅磚道路面突然下陷凹出1個約1公尺的坑洞，周邊住戶發現趕緊通報里長，當地北華里長王黃春子趕緊向工地建商反映，建商雖隨即派員灌漿填平，但一旁的人孔蓋卻不斷冒水，讓住戶相當擔憂；南市工務局獲報後，已派員到場會勘釐清原因。

里長王黃春子表示，北華街道路這幾個月來，因地層下陷至少破了3次，每次都是靠灌漿填平，但洞填平之後，道路地基、地下排水會不會有問題無從得知，附近居民都相當擔心安全與居住問題，希望市府相關單位可協助釐清解決。

工務局表示，有關北華街建案工地附近今早出現坑洞，獲報第一時間已派員前往了解，並現場要求建商灌漿回填，後續會進一步釐清損壞原因。