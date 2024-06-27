全台最熱城市！台南飆高溫 2處免費噴水戲水池透清涼

台南市名列全台最熱城市，6月以來也屢創36度以上高溫，讓人熱得受不了，位在台南市新營區的民治市政中心戲水池及水舞區，配合暑假到來，也將在7月1日重新開放；另位在安平區的台南市議會前噴水池也吸引不少親子前來戲水清暑，1南1北成了免費消暑的好去處。

秘書處表示，以往暑假，新營區民治市政中心市民廣場戲水池及水舞區常見許多前來消暑民眾，現正加強測試、清洗水池及注水等作業，預計7月1日對外開放。

秘書處表示，兒童戲水池水不高，深度為20至30公分，以往每年5月至10月都會開放戲水，且因免費而受到附近民眾熱烈歡迎，另外每周定期清洗，確保水質安全，因此常見家長和小朋友闔家前來戲水。

秘書處說，水舞區表演部分，平日有5場，分別在上午10點、下午3點、晚上7點、8點和9點各1場，假日則有8場，再增加上午9點、下午4點及下午5點3個時段；水舞區地面有裝設噴頭，所噴射出來的水柱搭配音樂演奏而呈現多種變化，且晚上在投射燈許多顏色燈光映照下，水舞水柱變化萬千，讓水舞表演變得更有可看性。

台南市議會前的噴水池也相當受歡迎，目前每天下午4點至晚上8點開放，炎炎夏日已吸引不少親子前來戲水，但議會提醒一定要有家長陪同，畢竟場地易濕滑，戲水消暑之餘也要注意安全；另議會水舞也是一大特色，但去年水情不佳停止後，基於耗水量大及維護經費較龐大，目前暫時不運作。

全台陸續飆高溫，有臉書粉專根據中央氣象署在1991年至2020年的數據指出，各城市每年氣溫超過30℃的日子，台南以186天高居全國第一，等於每年有一半的日子超過30℃。南區中心氣象站今天也發出高溫警示，玉井氣象站溫度觀測大於攝氏36度以上標準，曾文氣象站 :34.7度，台南農改氣象站 34.1度，國三S342K氣象站:34.1度，畜試所氣象站（新化） 34度，台南蘭花園區氣象站34度，安南氣象站 33.9度，國一N288K氣象站33.9度，永康氣象站33.9度，南區中心氣象站33.7度。