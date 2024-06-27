台南市自治條例邁向淨零永續 將加速籌備子法

台南市議會昨天三讀通過「台南市淨零永續城市管理自治條例」，市府今天表示，這是台南啟動邁向淨零關鍵，將加速籌備自治條例子法內容，全力落實減碳邁向淨零永續。

市府環保局今天表示，「台南市淨零永續城市管理自治條例」三讀通過，將函報行政院核定，且在公布後6個月施行。自治條例共7章49條條文，涵蓋實質降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、氣候變遷調適及循環永續生活等6大核心。

環保局新聞稿指出，將研擬自治條例子法，包括公告裝置容量應設置太陽能光電系統執行方法、新建建築能源耗用資訊標示實施辦法、一定規模公共工程節能減碳作業事項規範、指定能源用戶及一定規模以上事業訂定節能減碳計畫規定、低碳交通區劃定及資源循環零廢棄執行計畫等21項。

環保局表示，「台南市淨零永續城市管理自治條例」是重要里程碑，彰顯台南市追求淨零排放決心，透過法制規範力度及廣度，落實氣候治理，和全球同步邁向零碳未來。