仁義潭地標遭雷擊打落一角 嘉義閃電密度高、炎夏小心雷擊

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，日前一陣雷雨，落雷適巧擊中空曠處高聳仁義潭地標，造成石塊掉落缺角；臉書社群「嘉義之美」貼出缺角仁義潭地標照片。水公司五區管理處證實地標遭雷擊打落一角；無獨有偶，去年9月10日嘉市蘭潭音樂噴泉水舞電子零件設備也遭雷擊損壞停演；嘉義閃電密度高，嘉義氣象站提醒炎夏戶外活動，小心雷雨。

「嘉義之美」社群貼文指出，前些日子仁義潭下雨打雷，閃過旁側的避雷針，擊中高聳的仁義潭地標物，致石塊掉落造成缺角。水公司五區管理處證實，20日雷擊事故很大，雷擊後管理處人員將周邊地區巡查一次，該雷擊事故確實將地標打落一角。

上月至今嘉義縣山區累計逾200毫米雨量，水利署南區水資源分署監測水庫統計，仁義潭、蘭潭合計蓄水2789.24萬噸，蓄水率逾80%，水情正常穩定。

環境部長彭啟明就職前擔任氣象達人，2022年依各縣市面積大小統計，2021年最容易被雷打到的縣市分別是嘉市，其後為台南、嘉縣，以「閃電密度」計算，嘉市位處阿里山腳下，夏季時午後雷雨天天發作，在「閃電密度」的排行榜上已經連續4年蟬聯第一。

如何避免落雷擊中，氣象站說，不要在空曠處，避開大樹或變塔等凸出物，戶外活動可依「聽聲辨位」研判，聲速約每秒300公尺，看到閃電計算隔多久聽到雷聲，秒數乘閃電可推估落雷距離，若看到閃電後隔5秒聽到雷聲，大致推算落雷距離約1500公尺，雷聲秒數減少代表落雷漸進，若預估雷電距離5公里，趕快進室內或尋找安全躲避處。