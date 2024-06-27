台南寵物紀念條例 通過

台南貓犬寵物14萬多隻，寵物生命紀念業管理自治條例昨三讀通過，但目前4家寵物殯葬業者均違反用地使用遭罰，自治條例通過後有望合法化。農業局表示，1年內訂相關子法，會盡速輔導業者合法申請，訂定寵物殯葬收費標準減少糾紛。

依法寵物死亡後，只能火化、不得土葬，目前台南寵物最後一程處理方式，有的以廢棄物方式交由垃圾車載走，或送到公立動物之家集體火化，有的則交給私人業者處理，無統一標準收費。

台南寵物生命紀念業者包括2家在新化、1家在南區、1家在七股，收費多以寵物體重計價，並分團體、個別火化，從1200至6000元不等，還須買塔位，整套包辦約數萬元，有飼主還會為寵物舉辦告別式等，依個別需求收費。

即便寵物殯葬業者採用的焚化爐等符合環保法規，法令無「寵物殯葬」行業別，且位在農業用地上，也因違反區域計畫法受罰，業者希望有法源依據早日合法化。

動保處指出，寵物生命紀念業管理自治條例1年後生效，會先訂定相關子法，將參照各縣市條例、非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點訂定，預計明年中旬上路，讓業者依循辦理申請。

蔡姓飼主說，之前小狗去世交由動物醫院代處理火化，連同醫療費收6000元，是否合理也不了解，盼收費有依循標準；林姓飼主為小狗買塔位，認為因業者未合法會擔心塔位不保，合法化較安心。