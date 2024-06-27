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嘉市「黑龍江」 拚9月動工改善
嘉義市北排水維新支線上游人口密集，但生活汙水嚴重汙染水質，空氣飄散異味，影響沿岸生活環境品質、觀光發展，被戲稱「黑龍江」，市府爭取環境部補助1億253萬元，經2次調高預算，拚9月開工；市府指出，改善水質環境，串連周邊文化歷史景點，營造優質親水環境。
市府配合行政院前瞻基礎建設-水環境建設，以維新支線嘉大段水環境改善計畫向中央爭取，去年10月水利署開複評及考核小組會議，環境部同意1億253萬元補助，規畫設礫間淨化場、汙水截流，以及現地處理方式，加速改善北排水質。
市府為此舉辦多場公民參與活動，與當地里長、里民討論整治方向，凝聚社區、NGO團體及民眾對水質改善方案共識，並積極與嘉義大學協調，獲校方同意提供校地使用。
工務處說，北排水維新支線水環境改善工程，1月首次上網公告，因無廠商投標，3月調升預算再招標仍無人問津，第2次調升預算，預定本月底上網，如招標順利9月開工。
北排水維新支線自嘉義公園及東洋新村山坡地天然河水，沿玉峰街轉往維新路區段，維新路於玉峰街與民權東路之間為箱涵段，餘為明渠段；北排水維新支線渠道上游較窄、逐漸往下游放寬，屬典型都市排水型態，缺乏生態廊道棲地空間。
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