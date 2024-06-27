南科發現13處遺址 台積18廠也挖到

台積電嘉義科學園區第1座CoWoS先進封裝廠因開挖到疑似遺址停工，外界擔心影響建廠期程。南部科學園區管理局副局長鄭秀絨說，南科園區開發建廠，包括台積電18廠動工挖到遺址，南科園區共開挖發現13處遺址、800多萬件文物，國立台灣史前文化博物館為此設南科考古館，收藏研究文物展示。

嘉義縣府文化觀光局表示，台積電開發面積36.49公頃，已知遺址面積3900平方公尺，約占1%，P2廠目前暫無可能有遺址的情資；文資相關人員說，台積電建廠期程應影響不大。

鄭秀絨表示，建廠與文資保存並不衝突，遺址文物搶救要遵照文資法規定，屬當地縣市政府主管機關監管職責。

鄭秀絨說，台積電在嘉義科學園區台糖太保農場蓋2座CoWoS先進封裝廠，已經取得承租20多公頃土地，第1座廠取得建照動工挖到遺址而暫停施工，第2座申請建照中，台積電先建第2座廠，整體建廠期程進度不變。

立委蔡易餘希望加快作業，他說，台積電以嚴謹態度停工，委託考古團隊提開挖搶救計畫，同時申請第2廠動工，過去南科也有相同處理經驗，南科與嘉科處理標準要一致，後續處理尊重文資委員，希望加快作業，避免影響建廠期程。