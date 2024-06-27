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台積嘉義P1廠 南科模式救遺址

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台積電嘉科CoWoS先進封裝廠第1座廠，5月底整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。圖／嘉縣府提供
台積電嘉科CoWoS先進封裝廠第1座廠，5月底整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。圖／嘉縣府提供

台積電進駐嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地時發現疑似遺跡暫停施工，將搶救挖掘。南科管理局已接獲台積電先建第2座廠（P2）計畫，整體建廠進度不變。嘉縣文化觀光局指出，文資委員會決定搶救遺址，待台積電委託考古團體提報開挖計畫，審查通過後開挖，遺址文資類型待調查確認。

據了解，台積電決定更換考古團隊，後續由新的台大考古團隊接手。文觀局文資科說，台積電委託的考古團隊還未提交挖掘計畫，開挖發現嘉科所在地的太保農場疑似遺址，待考古團隊提交計畫及文資委員調查確認。

南科管理局副局長鄭秀絨說，台積電先進封裝廠動工開挖到遺址，對比南科園區建廠經驗算是「小CASE」，台積電找有經驗考古團隊，加速開挖搶救，不會影響建廠期程，嘉科園區也會循南科模式處理。

發現太保農場遺址的是同樣也是台大考古團隊，由台大人類學博士顏廷伃帶領，也是嘉義鐵路高架化工程進行時，發現「台斗坑遺址」墓葬最早嘉義人骨骸的考古團隊。顏廷伃說，重大工程開發與文資保存可兼顧兩全其美，近年嘉義重大工程陸續開發動工，才有機會讓深埋地底文化遺址出土。

台積電先進封裝廠第1座廠開挖的太保農場遺址，是距今3500年至4500年間繩紋陶文化遺址，目前開挖發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等，後續考古挖掘，遺址留下的先人生活遺物等，待接手考古團隊調查研究，找出答案。

原考古團隊在臉書PO文描述，2024年起，嘉義園區公私部門的開發工程陸續展開，在怪手開挖、全套管鑽鑿的迅速趕工下，無奈在挖土機「安全距離」要求下，遺址就像蟄伏已久的巨獸猛地跳躍起來，文化遺物散一地，一個新的「繩紋陶文化」遺址赤裸裸地出現了。

南科 台積電 團隊 考古 遺址 鐵路高架化

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