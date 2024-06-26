降低水雉誤食中毒 南市推「稻穀包覆鐵粉」面積增
降低水雉誤食中毒，台南市政府農業局推廣「稻穀包覆鐵粉」技術有成， 試辦面積已由5公頃增加至目前的20公頃，期藉由生產經濟與生態保育取得平衡，落實友善耕作。
南市府農業局自2018年起受台南區農業改良場協助試辦「稻穀包覆鐵粉」新技術，以官田區水稻、菱角田輪作為主，打破以傳統稻榖拌泡農藥直播種植水稻。由於水雉常棲息在菱角田，以稻穀包覆鐵粉後，顏色變深不易被鳥發現。
農友關心稻穀包覆鐵粉後發芽率和稻穀收成率有無影響，農業局森林及自然保育科長朱健明指出，這些年田間實測結果，整體發芽率約95%以上，稻子收成率約9成，相較稻穀泡農藥方法為佳試辦面積已有一開始5公頃，增加至目前的20公頃。
另稻穀包覆鐵粉播種稻田裡，是否會有重金屬殘留疑慮？朱健民指出，鐵是農作物生長所需的微量元素，這些使用的鐵粉皆經過重金屬檢測未檢出，外界可放心。
農業局指出，友善耕作農法對土地和環境作了最好示範，從田間到餐桌生產者生產安全的作物、優化田間的管理，消費者的健康多一層的保障，農業技術升級補足人口老化缺口，鼓勵更多農友採用這新技術。
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