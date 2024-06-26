快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

降低水雉誤食中毒 南市推「稻穀包覆鐵粉」面積增

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
降低水雉誤食中毒，南市推「稻穀包覆鐵粉」試辦面積持續增加。圖／台南市政府農業局提供
降低水雉誤食中毒，南市推「稻穀包覆鐵粉」試辦面積持續增加。圖／台南市政府農業局提供

降低水雉誤食中毒，台南市政府農業局推廣「稻穀包覆鐵粉」技術有成， 試辦面積已由5公頃增加至目前的20公頃，期藉由生產經濟與生態保育取得平衡，落實友善耕作。

南市府農業局自2018年起受台南區農業改良場協助試辦「稻穀包覆鐵粉」新技術，以官田區水稻、菱角田輪作為主，打破以傳統稻榖拌泡農藥直播種植水稻。由於水雉常棲息在菱角田，以稻穀包覆鐵粉後，顏色變深不易被鳥發現。

農友關心稻穀包覆鐵粉後發芽率和稻穀收成率有無影響，農業局森林及自然保育科長朱健明指出，這些年田間實測結果，整體發芽率約95%以上，稻子收成率約9成，相較稻穀泡農藥方法為佳試辦面積已有一開始5公頃，增加至目前的20公頃。

另稻穀包覆鐵粉播種稻田裡，是否會有重金屬殘留疑慮？朱健民指出，鐵是農作物生長所需的微量元素，這些使用的鐵粉皆經過重金屬檢測未檢出，外界可放心。

農業局指出，友善耕作農法對土地和環境作了最好示範，從田間到餐桌生產者生產安全的作物、優化田間的管理，消費者的健康多一層的保障，農業技術升級補足人口老化缺口，鼓勵更多農友採用這新技術。

降低水雉誤食中毒，南市推「稻穀包覆鐵粉」試辦面積持續增加。圖／台南市政府農業局提供
降低水雉誤食中毒，南市推「稻穀包覆鐵粉」試辦面積持續增加。圖／台南市政府農業局提供

台南 水雉

延伸閱讀

影／鐵漢警長廖宗山下月屆退 南市不分黨派議員高唱「萍聚」歡送

送寵物最後一程！南市寵物生命紀念業管理自治條例3讀通過

【即時短評】自詡文化首都 南市畜牧自治條例擬修正宣示大於實質

桃園永安漁港疏浚土方再利用 將填海打造海埔新生地

相關新聞

降低水雉誤食中毒 南市推「稻穀包覆鐵粉」面積增

降低水雉誤食中毒，台南市政府農業局推廣「稻穀包覆鐵粉」技術有成， 試辦面積已由5公頃增加至目前的20公頃，期藉由生產經濟...

雲林公共自行車擴大設點 5鄉鎮141處共1000輛皆可租借

雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點，除原有...

高溫驟雨交替學甲高粱生長受阻 估計逾半受衝擊

台南學甲契作高粱陸續採收，不過近月來驟雨及高溫交替影響，預估約一半收成不到8成，恐無法領到每分地休耕4500元轉作金，將...

甭再費時登打審核！雲林輔具中心導入機器人 社工每月省44小時

雲林縣輔具資源中心整合各單位，針對輔具需求者提供單一窗口服務，但因中央、地方跨單位系統未整合，社工需耗費大量時間在登打資...

送寵物最後一程！南市寵物生命紀念業管理自治條例3讀通過

台南市寵物生命紀念業管理自治條例今在議會3讀通過，台南市貓犬寵物共約有14萬多隻，寵物相關產業興盛，目前有4家業者經營均...

協助藥癮更生人就業 永康就服員：幫1人就是幫1個家庭

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良，從事就業服務工作已14年，除幫助一般民眾就業媒合外，身為更保會輔導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。