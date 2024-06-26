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雲林公共自行車擴大設點 5鄉鎮141處共1000輛皆可租借

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影

雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點，除原有斗六、虎尾站點增加，並新增西螺、斗南、古坑站點，全縣共5鄉鎮141個站點可租借1000輛自行車（含電動），日後其他鄉鎮若有需求也會評估納入。

雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足，斗六、虎尾原設61站，租借次數不斷突破，包括斗六火車站、棒球場、縣政府、雲林科技大學、雲林布袋戲館等，都是租借熱點。

縣府今舉辦記者會宣布增設據點已完成，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、縣議員陳永修及賴淑娞等多位民代都到場體驗自行車的便利，謝淑亞、林聖爵都說，認識一個城市開車太快、走路太慢，騎自行車剛剛好。

交通工務局長汪令堯說，現斗六、虎尾再增64站點，並在斗南、西螺、古坑綠色隧道新增16處據點，全縣已布建141處站點，投放1千輛自行車，為維持站點建置、調整便利性，保留採用智慧電子樁無柱車樁及電子圍籬區域還車系統，並提供多元支付方式，讓民眾方便借還車，未來其他鄉鎮若有需求，也會評估設點。

汪令堯說，鼓勵民眾多加利用公共自行車系統，目前租用MOOVO有專案補貼，騎自行車前30分鐘0元、電動車只要10元，可用悠遊卡、一卡通、iCash、手機綁定信用卡付費，持雲林縣TPASS公共運輸定期票，更享不限車種前30分鐘免費騎乘。

雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，今年5月租借次數已突破3.3萬次，交通工務局今宣布擴大設點。記者陳雅玲／攝影

斗六 自行車 雲林

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