台南旅宿業永續趨勢論壇 推動淨零綠生活
旅宿業是觀光產業火車頭，台南市政府觀光旅遊局今天舉辦「2024台灣觀光與旅宿產業永續趨勢論壇」，逐步強化台南觀光及旅宿產業永續觀光知能，推動淨零綠生活。
觀旅局今天在台南市美術館二館舉辦「2024台灣觀光與旅宿產業永續趨勢論壇」，邀請產業界及學術界專家分享永續觀光實務經驗。
論壇面向涵蓋以旅宿業經營者角度探討永續旅遊推動，深入分析打開企業需求，開創獨特市場區隔，如何培養永續旅遊素養與認知，持續以產業前瞻未來觀點，輔導觀光及旅宿永續發展。
觀旅局發布新聞稿指出，隨著巴黎氣候協定及SR15（Special Report on Global Warming of 1.5°C）倡議，各國及產業將採取更積極作為減緩氣候衝擊；總統賴清德也宣告台灣未來將推動五大淨零轉型策略，具體鼓勵「淨零永續綠生活」。
觀旅局表示，在「台南400」關鍵歷史時刻，市府團隊將淨零永續列為最優先施政政策，逐步強化台南觀光及旅宿產業永續觀光知能，尤其旅宿業是觀光產業火車頭，也是旅客停留最久場域，應優先推動旅宿業永續發展。
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