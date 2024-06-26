雲林公共自行車系統 斗六等4地新增80租賃站點

雲林縣府今天宣布，斗六、虎尾等4地再增80個公共自行車系統租賃站點，並評估明年在北港、台西等地設租賃點，目前已投入700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運。

雲林縣府今天在斗六市膨鼠森林公園舉行MOOVO公共自行車擴點記者會，宣布繼今年初擴張公共自行車租賃站點後，近日於斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增80個租賃站點。

雲縣府交通工務局長汪令堯接受媒體聯訪時說，目前公共自行車系統已完成141個站點，明年將編列新台幣3000萬元擴增計畫，盤點及訪談北港、台西等鄉鎮意見與意願，陸續設置。

副縣長謝淑亞說，雲林公共自行車使用率非常高，尤其以斗六火車站前站這個點，每個月租借次數都超過6300次，期待租賃點漸漸普及全縣，觀光客與縣民就能騎著公共自行車趴趴走，享受美食，欣賞美景。

縣府指出，智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，未滿30分鐘以30分鐘計算；為鼓勵民眾使用公共自行車，只要騎乘前30分鐘，皆享租借騎乘補貼10元，即智慧自行車享30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅須自付10元。