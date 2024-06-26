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高溫驟雨交替學甲高粱生長受阻 估計逾半受衝擊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
高溫驟雨交替，台南學甲高粱生長受阻 ，估計逾半受衝擊。記者謝進盛／攝影
高溫驟雨交替，台南學甲高粱生長受阻 ，估計逾半受衝擊。記者謝進盛／攝影

台南學甲契作高粱陸續採收，不過近月來驟雨及高溫交替影響，預估約一半收成不到8成，恐無法領到每分地休耕4500元轉作金，將向中央爭取專案放寬，避免影響高粱未來推廣。

學甲農會在農委會（農業部前身）輔導下，與金酒公司合作契作高粱，今年進入第三年，栽種面積由第一年400公頃，去年翻增至800公頃，分別收成510、370噸，今年更增加至1100頃，居全台之冠，且收購價也由每公斤21元，今年調升至25元。

農民有的3月初就已栽種，有的則直到5月，預估95至110天可收成，目前已進入採收。學甲區農會將在下月13日舉辦學甲高粱節推廣高粱產業，熱鬧可期，但也傳出高粱生長過程飽受驟雨及高溫衝擊。

「清明節前後是分水嶺。」學甲區農會總幹事李曉軍說，3、4月早播種的高粱，高粱穗籽粒長得都不錯，但是清明後雨水偏多，上月高粱受到梅雨影響成長，許多甫下種的高粱苗泡水且天氣陰晴不定下枯死，生長狀況不太理想，粗估1100公頃中，約有一半受影響，遠低預期8成，可能面臨無法領到每分地休耕4500元轉作金，因高粱在當地甫推廣，更擔心未來農民種植意願更低。

農會理事長陳榮輝、李曉軍指出，春季栽種高粱本來就因天氣不穩定難照顧，去年旱象嚴重影響收成，詎料，近月雨水多到高粱田泡水，農民都很用心投入高梁栽種，旱澇劇烈氣候難敵，也盼農政單位體恤現實處境，休耕4500元轉作金補助不要受影響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高溫驟雨交替，台南學甲高粱生長受阻 ，估計逾半受衝擊。記者謝進盛／攝影
高溫驟雨交替，台南學甲高粱生長受阻 ，估計逾半受衝擊。記者謝進盛／攝影
學甲農會推廣高粱，栽種面積全台之冠，下月將辦學甲高粱節產業文化活動。記者謝進盛／攝影※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
學甲農會推廣高粱，栽種面積全台之冠，下月將辦學甲高粱節產業文化活動。記者謝進盛／攝影※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

農會 農民 高溫

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