甭再費時登打審核！雲林輔具中心導入機器人 社工每月省44小時

雲林縣輔具資源中心整合各單位，針對輔具需求者提供單一窗口服務，但因中央、地方跨單位系統未整合，社工需耗費大量時間在登打資料等行政流程，猶如工讀生，縣府今年5月引入流程自動化機器人協助，自動整合7種系統的資料審核和重複登打等作業，節省的時間可讓社工回歸專業提供服務。

過去民眾申請輔具，依據身份別不同，需自行到各單位申請，雲林縣輔具資源中心整合各單位，針對輔具需求者提供單一窗口個別化的輔具諮詢、評估等多元服務，民眾只要到輔具資源中心申請，即可一站式完成各項流程，但中央、地方的長照、身障等平台之間並未整合，社工需重複登打各項基本資料。

輔具資源中心主任黃劭瑋表示，雲林縣身心障礙人口約5萬多人，又邁入超高齡社會，輔具需求大幅增加，2021年有8428人次申請，2022年8876人次，2023年9492人次，今年截至5月底有3537人次，逐年增加，雖然民眾申請便利，但龐大的行政流程處理為社工們帶來很大的負擔。

黃劭瑋表示，過去7位社工每天需花費2.5小時進行登打及審核工作，如今借助機器人的人工智慧和自動化技術僅需不到30分鐘即可完成，每位同仁每月節省約44小時，省下來的時間可以讓社工回歸專業服務。

機器人的運用，可以整合7種不同系統間（長照系統、中心平台、整合平台、身障ICF系統、雲端Google文件、電子郵件、公文系統）的資料審核和重複登打等作業，重新構建並優化整個行政流程，計畫處長李明岳指出，上線至今，整體生產力提高50%，周轉速度提高50%，審核合格案件流程準確度更達到99%，已有其他單位也想導入機器人應用。