送寵物最後一程！南市寵物生命紀念業管理自治條例3讀通過

台南市寵物生命紀念業管理自治條例今在議會3讀通過，台南市貓犬寵物共約有14萬多隻，寵物相關產業興盛，目前有4家業者經營均違反用地使用遭罰，南市府農業局表示，1年內訂定相關法令，並盡速輔導業者合法申請，未來要求訂定收費標準透明化等，以減少糾紛，也安心送寵物生命最後一哩路。

根據農業部資料，台南市飼養貓、狗等寵物目前約14萬餘隻，寵物相關產業興盛，但寵物最後一程的處理及相關收費規定沒有一定的標準，有的以廢棄物方式交由垃圾車載走，或是送到公立動物之家集體火化，有的是交給私人業者處理部分，但因團體或個別火化，價格不一，易衍生消費糾紛。

台南市寵物生命紀念業者共有4家，包括三子寵物天堂、四方寵物樂園、白馬寵物紀念生命園區及寶貝天堂，2家在新化，1家在南區，1家在七股，目前業者收費多以寵物體重收費，並分團體及個別火化，從1200元至6000元不等，還有購買塔位、整套包辦約數萬元，還提供樹葬、骨灰專屬紀念品等服務，有飼主還會為寵物舉辦告別式等，依個別需求有不同收費。

台南市農業局表示，依法規寵物往生後，只能火化，不得土葬，未火化前應冷藏或冷凍，運送過程應密封，避免血水或細菌等流出。現有業者採用的焚化爐等雖符合環保法規，但目前法令無「寵物殯葬」行業別，且位在農業用地上，也因違反區域計畫法受罰，業者希望能有法源依據早日合法化；納管後相關收費標準需提出審查後公告，公開透明，以保障消費者權益，