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送寵物最後一程！南市寵物生命紀念業管理自治條例3讀通過
台南市寵物生命紀念業管理自治條例今在議會3讀通過，台南市貓犬寵物共約有14萬多隻，寵物相關產業興盛，目前有4家業者經營均違反用地使用遭罰，南市府農業局表示，1年內訂定相關法令，並盡速輔導業者合法申請，未來要求訂定收費標準透明化等，以減少糾紛，也安心送寵物生命最後一哩路。
根據農業部資料，台南市飼養貓、狗等寵物目前約14萬餘隻，寵物相關產業興盛，但寵物最後一程的處理及相關收費規定沒有一定的標準，有的以廢棄物方式交由垃圾車載走，或是送到公立動物之家集體火化，有的是交給私人業者處理部分，但因團體或個別火化，價格不一，易衍生消費糾紛。
台南市寵物生命紀念業者共有4家，包括三子寵物天堂、四方寵物樂園、白馬寵物紀念生命園區及寶貝天堂，2家在新化，1家在南區，1家在七股，目前業者收費多以寵物體重收費，並分團體及個別火化，從1200元至6000元不等，還有購買塔位、整套包辦約數萬元，還提供樹葬、骨灰專屬紀念品等服務，有飼主還會為寵物舉辦告別式等，依個別需求有不同收費。
台南市農業局表示，依法規寵物往生後，只能火化，不得土葬，未火化前應冷藏或冷凍，運送過程應密封，避免血水或細菌等流出。現有業者採用的焚化爐等雖符合環保法規，但目前法令無「寵物殯葬」行業別，且位在農業用地上，也因違反區域計畫法受罰，業者希望能有法源依據早日合法化；納管後相關收費標準需提出審查後公告，公開透明，以保障消費者權益，
台南市動保處指出，將在寵物生命紀念業管理自治條例生效前一年內訂定相關子法，將參照各縣市寵物生命紀念業管理自治條例及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點訂定，預計明年中旬正式上路，讓寵物生命紀念業者可依循辦理申請。
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