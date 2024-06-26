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協助藥癮更生人就業 永康就服員：幫1人就是幫1個家庭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良（右），從事就業服務工作已14年，除幫助一般民眾就業媒合外，對更生人就業也是盡心盡力，14年來協助藥癮更生人成功就業達66名，今由行政院院長卓榮泰（左）頒獎表揚「反毒有功人士拒毒預防個人組」殊榮。圖／永康就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良（右），從事就業服務工作已14年，除幫助一般民眾就業媒合外，對更生人就業也是盡心盡力，14年來協助藥癮更生人成功就業達66名，今由行政院院長卓榮泰（左）頒獎表揚「反毒有功人士拒毒預防個人組」殊榮。圖／永康就業中心提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良，從事就業服務工作已14年，除幫助一般民眾就業媒合外，身為更保會輔導老師的他，對更生人就業也是盡心盡力，14年來協助藥癮更生人成功就業達66名，今也獲衛福部表揚「反毒有功人士拒毒預防個人組」殊榮。

郭俊良表示，更生人就業本就不容易，尤其藥癮更生人更是困難，但每個藥癮更生人背後都有不同的人生故事，有些是被朋友影響，有些人則是受不了誘惑及壓力，透過了解他們的故事，給予支持鼓勵與陪伴，讓更生人重新找到自信，積極投入準備、順利就業，是一件困難但非常有意義的事。

其中，最讓郭俊良印象最深刻的是一名51歲的阿全（化名），因交友不慎成為監所毒品勒戒常客，與原生家庭關係不佳，出監後由更生保護會轉介過來，在郭俊良不斷心理諮商、長期陪伴、傾聽之下，成功協助阿全與家人建立關係並和解，服務追蹤約10年，阿全現在順利復歸社會，也在一家鋼鐵工廠工作逾5年。

郭俊良說，「協助1個藥癮更生人就業，後面的意義是協助1個家庭，甚至是整個社會」，更生人因求職路難，除家庭支持系統外，最需要政府與社會給予支持和機會，所以從事就業服務14年來，一直將這樣的初心，放在工作中。

雲嘉南分署指出，去年度協助更生人就業達627人，其中施用毒品者約438人，今年截至目前更生人就業約247人，其中施用毒品者達139人。

永康就業中心主任李奇玫說，就服員除化身反毒小尖兵，經常性進入校園、社區、監所等宣導拒絕毒品預防教育外，也會提供更生人別化就業服務，幫助其確認就業目標，排除就業障礙，希望增加更生人自信心，讓更生人就業穩定工作回歸社會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

永康就業中心就服員郭俊良，從事就業服務工作已14年。圖／永康就業中心提供
永康就業中心就服員郭俊良，從事就業服務工作已14年。圖／永康就業中心提供

更生人 毒品

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