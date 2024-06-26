食農教育進圖書館 首場次走讀芒果台南登場
農業部農糧署與農村發展基金會合辦「親子共享 知食趣」圖書館食農教育活動，首場次以芒果為主題，今天在台南市立圖書館新總館舉行，透過展覽及手作體驗帶民眾探索國產水果。
活動現場安排多項品種芒果鮮果、加工產品展、系列繪本微書展，以及冰茶、果醬等手作體驗活動，並結合繪本故事進行小型戲劇藝文展演。
農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照致詞表示，為讓民眾更深入認識國產水果多元風貌，農糧署除了推出繪本等圖書，此次並與農村發展基金會合作，於台南、台中、屏東圖書館推出共6場次「親子共享 知食趣」食農教育活動，首場以正值產季的芒果為主題，並選在最大芒果產地台南舉行。
蘇登照表示，台灣芒果栽培面積約1萬6000公頃，不同品種各有獨特風味，除了深受國人喜愛，也熱銷海外市場，而芒果應用性廣泛，除了鮮果，透過簡單加工即成芒果乾、冰品及蛋糕等食品，此次系列活動盼以多元化方式，帶領更多民眾探索國產水果文化。
農糧署提供資料指出，此次活動盼引導民眾從日常食材選擇在地開始，建立「地產地消」與永續環境等核心價值，除了今天在台南市立圖書館新總館上、下午各一個場次，接續還將於台中市立圖書館李科永紀念圖書分館、屏東縣立圖書館總館辦理國產梨、葡萄、芭樂及文旦柚等推廣活動。
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