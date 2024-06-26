嘉義市北排水維新支線嚴重汙染 「黑龍江」改善工程將3度招標

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質嚴重汙染，空氣飄散異味，影響沿岸生活環境品質及觀光發展，被戲稱「黑龍江」，市府爭取環境部補助1億253萬元，經2次調升預算，6月底上網招標，如順利可望9月開工，改善水質環境，串連周邊文化歷史景點，營造優質親水環境。

市府配合行政院「前瞻基礎建設-水環境建設」，向環境部爭取「維新支線嘉大段水環境改善計畫」，去年10月水利署召開複評及考核小組會議，環境部同意1億253萬元補助，規畫設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，加速改善北排水質。

市府舉辦多場公民參與活動，與當地里長、里民討論整治方向，凝聚社區團體、ＮＧＯ團體及民眾對水質改善方案共識與期待，積極與嘉大協調，獲校方同意提供校地使用。

工務處說，北排水維新支線水環境改善工程，1月首次上網公告，因無廠商投標，3月第一次調升預算再招標，仍無廠商投標，第2次調升預算，定6月底上網，如招標順利9月開工。