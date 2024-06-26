台南5里 登革熱病媒蚊指數飆升

雲嘉南地區2月3日以後沒有新增本土登革熱疫情，但近日高溫多雨蚊蟲孳生迅速，傳播風險大增，南市府監測到仁德、安南、南區共5個里的誘卵桶連兩周陽性率6成以上，市長黃偉哲昨至仁德二空新村示範戶外噴藥，籲徹底清除孳生源。另，嘉縣府稽查積水容器，迄今開出12張裁罰單。

南市登革熱防治中心以誘卵桶監測斑蚊屬「花腳蚊」的卵粒數量，1月1日至6月20日累計34萬6278粒，比去年同期上升9201粒，第25周（本月17日至23日）達連續兩周誘卵桶陽性率60%以上、且總卵粒數500粒以上高風險里，包括南區明德里及省躬里、仁德區仁和里、安南區公塭里及城中里。

台南仁德區二空眷村去年爆發首例本土登革熱，目前病媒蚊指數飆升，衛生局在社區入口掛警告旗（圖），市長黃偉哲昨前往噴藥。記者周宗禎／攝影 黃偉哲昨到去年出現首例本土登革熱的仁德區，戴上護目鏡、口罩進行戶外消毒。黃說，去年6月12日台南爆發第1起疫情，今年2月3日最後1例後，沒有新增病例，但病媒蚊指數已飆升，加上連日高溫多雨，讓人不敢樂觀。

雲林縣府指出，執行家戶病媒蚊密度調查，截至18日累計查核287村里次，共1萬5057戶，布氏指數（每百戶住宅有病媒蚊幼蟲孳生陽性容器數）0級226村里、1級50村里、2級以上11村里，暫無升高，加強宣導孳清。

嘉縣府4月成立聯合稽查大隊，迄今開罰12件陽性容器，以住家、農地居多，廢棄輪胎、花盆、水缸及水桶。嘉市衛生局表示，目前還未開出罰單，加強清除積水容器，開出26張勸導單。