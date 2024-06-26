新聞眼／文化首都修法護民俗 宣示意義較大

台南自詡「文化首都」，全台國家重要民俗22項就占6項，議員提案修法要規範養雞場要拉大與民俗場域的距離，事實上，例如西港刈香、學甲慈濟宮上白礁本來就位處當地鬧區，也難有能設畜牧設施土地，且畜牧場若真釀惡臭、汙水等，1500公尺恐也不足阻擋，提案為文化保存修法的立意應獲肯定，重點要回歸源頭控管。

南市獲文化部登錄重要民俗，包括西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖、東山吉貝耍西拉雅夜祭、南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮上白礁、南關線三大廟王礁暨遊社，前5項都在溪北，而溪北除了新營是舊縣治所在，多數都為傳統農村聚落，與溪南人口稠密都會區差異甚多，溪北成畜牧場大本營並不意外。

現行台南市新設置畜牧設施管理自治條例第5條，規範申設畜牧設施，須距離住宅、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院等最短距離400公尺以上，議員盼針對重要民俗場所所在周界，要擴大為1500公尺。

不過西港慶安宮領銜的西港刈香遶境，位居西港鬧區人口稠密處，周圍少有土地適合設養雞場等畜牧設施，學甲慈濟宮上白礁也是類似情形，在當地人口聚集之處，業者也難覓場址，不論規範須相隔400或1500公尺，實質影響變化並不大，且業者只要申設在市區附近，審核過關難度也跟著升高。

賴清德總統當台南市長時，詡南市是台灣「文化首都」，此次修法同樣彰顯南市身為文化首都的高度，不過即便修法通過，適用的場域不多，宣示意義大於實際，更可能出現即便相隔1500公尺，民眾還是嫌惡畜牧場，市府應多要求業者做好睦鄰、嚴加監督排汙，才能有效降低民眾心中疑慮。