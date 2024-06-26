台南畜牧條例吉貝耍條款 意見分歧

台南畜牧場設在溪北地區為多，全市6項國家重要民俗場所幾乎都在溪北，其中知名的東山區吉貝耍西拉雅夜祭，居民4月時抗議進駐太多養雞場。為此藍綠議員聯合提案修改自治條例，申設畜牧設施與重要民俗場所距離，從400公尺拉大為1500公尺，議會昨辦公聽會，學者意見正反皆有，全案將送議會大會討論。

南市農業局長李建裕說，拉長距離須慎重考慮，不要讓畜牧業者有被針對的感覺，此外，所謂1500公尺範圍，要如何更精準確定，避免未來衍生法規窒礙難行窘況，待深入釐清。

議員蔡育輝、王宣貿等人聯合提案要求修改新設置畜牧設施管理自治條例第5條，針對國家重要民俗場所所在周界設畜牧設施最短距離，建議從400公尺拉大為1500公尺，圍牆高度由1.5公尺拉高至1.8至2.4公尺；外界視為「吉貝耍條款」。

市議會法規委員會在民治議事廳辦公聽會，市府文化、農業、民政、環保局及不少民眾、畜牧業者出席，湧入100多人。文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌表態贊成拉長距離，建議畜牧業者事前強化敦親睦鄰，降低阻力；吉貝耍自救會指出，至少要拉長至1公里以上。

南市退休校長、文史工作者黃文博說，贊成針對6處國家重要民俗區域修正自治條例，代表政府與民間對文化資產重視；台鋼科大兼任副教授簡文敏認為，民俗保存不易，拉大距離是態度、預防展現。

嘉南藥理大學教授米孝萱認為，畜牧場防汙源頭管理，汙染源不解決，就算拉大至1500公尺仍是無法解決，現有400公尺已足夠。

「不能說民眾要吃肉，但又不給業者生存。」多名畜牧業者發言說，去年缺蛋風波應記憶猶新，當前這樣一再限縮，業者都快要走投無路，且近年業者的養雞、養豬場，不乏水簾式可大幅減少惡臭，業者有心要改善，若違規願意受罰，盼相關單位能多輔導。