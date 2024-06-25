新設畜牧自治條例修正案公聽會 南市正反意見交鋒

台南市議會今辦理「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」修正草案公聽會，針對目前畜牧設施申請離聚落（住宅區）最短距離，擬由目前400公尺，若為指定國定民俗所在則修正為1500公尺。公聽會上正反意見兩極，最後決議由議會法規委員會蒐集與會意見陳述，再送交議會大會排定議程討論，至於何時排定？沒有時間表。

據悉，南市目前有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖、東山吉貝耍西拉雅夜祭、南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮上白礁、南關線三大廟王礁暨遊社共6項被指定國家重要民俗，而畜牧場目前以溪北居多。

今年4月21日東山吉貝耍居民抗議養雞場入侵，藍綠議員蔡育輝、王宣貿等人議會聯合提案要求修改新設置畜牧設施管理自治條例第五條修正草案，針對國家重要民俗場所所在周界設畜牧設施最短距離，建議從400公尺拉大為1500公尺，圍牆高度由目前1.5公尺拉高至1.8至2.4公尺。

市議會法規委員會今在民治議事廳辦公聽會辦公聽會，市府文化、農業、民政、環保局及不少區公所與會，不少民眾及畜牧業者出席，場內湧入100多人擠爆會場，發言更是踴躍，學者看法也兩極。

嘉南藥理大學教授米孝萱認為，畜牧場防汙源頭管理，汙染源不解決，就算拉大至1500公尺仍無法解決，現有400公尺已足夠，他贊成維持現況。

南市退休校長、著名文史工作者黃文博認為，這次自治條例修正，代表政府與民間對文化資產重視，他贊成針對上述6處國家重要民俗區域，拉大至1500公尺。

台鋼科大兼任副教授簡文敏也認為，民俗保存不易，拉大為1500公尺是態度、預防展現。

文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌也表態贊成，也建議畜牧業者應該事前強化敦親睦鄰作業降低阻力。

與會民眾也抨擊少數畜牧業者常偷排廢水，也有人要求，已申請的畜牧場應規定在期限內動工，避免淪為「圈地」。

吉貝耍自救會也強調，至少要拉長至1公里以上，後壁區長短書里長黃麗盆更說，該里占全後壁養雞場3成，居民飽受惡臭味所苦，盼能實施總量管制，現階段不要再核准。

「不能說民眾要吃肉，但又不給業者生存。」多名畜牧業者發言時感慨說，大家去年對缺蛋風波應記憶猶新，當前這樣一再限縮，業者都快要走投無路；且近年業者養雞、養豬場，不乏水簾式可大幅減少惡臭，業者有心要改善，若違規願意受罰，盼相關單位能多輔導。且資料顯示，台灣糧食自給率僅3成左右，國際局勢瞬息萬變凶險，盼理性討論。