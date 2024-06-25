台東16鄉鎮衛生所獲贈新型心電圖機 下月起免費檢查

為彌補台東偏鄉心臟專科醫師不足難題，國際獅子會國際基金會暨300A 5區、美商宇心生醫公司，今日合捐16台新型智慧12導程心電圖機給台東縣政府運用。縣府表示，受贈儀器將分送至16鄉鎮衛生所，新型儀式輕巧可攜，還可搭配雲端AI分析系統，能精準發現心血管問題，下月起縣民可接受免費檢查。

台東縣府舉辦捐贈儀式，由衛生局長孫國平率16鄉鎮市衛生所主任接受愛心單位捐贈。縣長饒慶鈴表示，據研究平均每22分鐘有1人死於心臟疾病，台東縣醫療資源相對匱乏，心血管疾病的早期診斷和治療一直是很大挑戰，新型儀器對提升醫療資源有很大助益。

孫國平指出，美商宇心生醫開發的新型智慧12導心電圖設備，具有無線、輕便可攜及即時傳輸功能，能快速又準確地提供心電圖資料。另搭配雲端AI判讀系統，可以預測13項健康指數，透過多達150萬筆資料的醫學中心資料演算，能精準診斷難以預測的心血管問題，協助醫師進行個案管理與遠距監測。