國土計畫爭議未休...綠營控未善盡溝通 張麗善：別打口水戰

雲林縣政府昨邀中央召開國土計畫說明會，民進黨雲林縣議會黨團今抨擊縣府未善盡溝通之責，說已召開44場說明會，多數民眾卻不知情，直到送件前五天才臨時抱佛腳邀中央說明，並質疑說明會上台上官員一人一瓶水，但參與民眾連一杯水都沒有，從小細節足見縣府行事草率、不貼心；縣長張麗善回應，縣府已透過各種管道讓民眾知曉自身權益，呼籲民進黨別打口水戰，應合力為農民爭取權益。

雲林縣議員張維崢、林文彬、張庭綺、洪如萍、蔡永富及蔡岳儒等人，今召開記者會，針對昨縣府國土計畫法說明會提出疑問。林文彬、洪如萍、蔡岳儒表示，雲林縣政府的國土計畫法修正版從2021年4月30日提出，縣府強調已開44場說明會，但基層反映不知道有此事，民眾至今依然搞不清楚，縣府才於昨天辦理公開說明會，6月底要送件，7、8月縣府才說要下鄉辦說明會，根本是臨時抱佛腳，不尊重縣民。

張庭綺質疑縣府計畫處長李明岳在會中以隸屬活動申請的民間信仰六房媽為例，誤導為國土規畫範圍是不尊重宗教信仰的行為，可見雲林縣府上下對於國土計畫法的有意的抹黑，刻意迴避專業。

張維崢說，昨天說明會他登記發言，卻被阻擋，「雲林縣府怕什麼？」整場說明會，台上官員一人一瓶水，但參與的民眾卻連一杯水都沒有，許多民眾進不到會場，一場說明會足以窺見縣府的草率、不體貼，更遑論攸關全民利益的國土計畫法，就因縣府沒有準備好，民進黨雲林縣議會黨團與立委劉建國才會日前北上請行政院暫緩國土計畫法上路，讓雲林縣府做好充足準備。

張麗善今下午回應，先前陸續召開的說明會都有廣邀民眾參與，部分民眾未與會、不了解，縣府仍透過各種管道讓鄉親宣導，除了屏東縣之外，其他縣市都是依據中央畫設標準進行，國土署卻從未在會議中告知可以比照屏東縣國土計畫，對雲林農業大縣非常不公平，若不是雲林縣政府站出來發聲，向中央抗議，農民至今仍被蒙在鼓裡。