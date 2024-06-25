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通訊軟體也能訂到合法旅宿 南市旅客訂房服務系統上線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局透過即時通訊軟體Line平台，開發台南市旅客訂房服務系統，打造官方認證的訂房網，今由市長黃偉哲（前左三）宣布上線，希望讓旅客都能開心暢遊台南。記者萬于甄／攝影
南市觀旅局透過即時通訊軟體Line平台，開發台南市旅客訂房服務系統，打造官方認證的訂房網，今由市長黃偉哲（前左三）宣布上線，希望讓旅客都能開心暢遊台南。記者萬于甄／攝影

暑期是旅遊旺季，台南近年觀光人數逐年增加，今年暑假訂房率預期樂觀，但訂房平台爭議時有所聞，就怕旅客訂到非法旅宿，恐對台南旅遊體驗大打折扣，為此，南市觀旅局透過通訊軟體Line平台，開發台南市旅客訂房服務系統，今由市長黃偉哲宣布上線，希望讓旅客都能開心暢遊台南。

黃偉哲表示，台南一直以來都是國人旅遊首選，此次市府與業者合作推出「台南市旅客訂房服務系統」，不僅提供訂房服務，更讓業者與消費者擁有溝通平台，減少消費糾紛，且該系統由政府經營，佣金費用低廉，相信業者省下成本能反饋給消費者。

觀旅局長林國華指出，目前全台南市合法旅宿有887家、共1萬5738間房間，是6都中旅宿家數最多的城市，近年更增加不少具有特色的微型旅宿，但部分業者礙於成本考量，無法建置完善的訂房系統，且許多國外線上訂房網站旅宿品質參差不齊，難以辨別是否為合法旅宿，恐影響住宿安全。

林國華說，台南市旅客訂房服務系統由政府與旅宿業者合作，透過政府把關，保障旅客權益與安全，不怕訂到非法旅宿，且房價應可便宜約5%；該系統以通訊軟體Line作為平台，無需額外下載App，目前約有60間旅宿業者加入，後續會持續推廣並號召更多業者一起響應，提升台南旅宿服務品質。

觀旅局表示，今年恰逢台南400，接下來還有文化博覽會、設計展、將軍吼等各式各樣活動陸續登場，歡迎旅客踴躍使用台南市旅客訂房服務系統，體驗美食之都、文化之都、宗教之都的台南。

住宿 台南 消費者 訂房 黃偉哲

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