「開飯川食堂」進駐耐斯百貨 推出嘉義限定隱藏甜品
饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」進駐嘉義，今天在耐斯廣場時尚百貨6樓正式開幕，是全台第32間分店，特別以當地人經常自稱是「綠豆嘉義人」為諧音，推出嘉義限定隱藏版甜品「綠豆加薏仁」，熬煮到爆殼的綠豆配上鬆軟薏仁，冰涼甜湯在炎炎夏日超消暑。
開飯川食堂嘉義耐斯店總面積約165坪，座位數186席、包廂數4間，是全台面積最大的分店，也擁有最多的座位數；另，嘉義耐斯店也打造特色打卡點，以吉祥物熊貓哥、嘉義阿里山為主角彩繪牆面，結合辣椒小火車、白飯山等童趣圖案，受親子客群喜愛。
開飯嘉義耐斯店開幕推出限時活動，7月5日前內用單筆消費滿1500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券一張；7月31日前內用滿低消，FB或IG發文並hashtag「開飯嘉義耐斯開幕囉」，將贈送一個仙草奶凍；7月31日前成為iEAT饗愛吃會員，就送宮保雞丁兌換券。
此外，饗賓集團泰式品牌「饗泰多」今天也在耐斯百貨7樓開幕，總面積105坪、座位數126席，店面色調明亮繽紛，以吉祥物小象哥遊玩阿里山為設計主題，將日出、雲海、巨木、林鐵及晚霞等5大奇景藏在店內各個角落，增加親子用餐趣味。
饗泰多嘉義耐斯店也推出開幕優惠三重送，7月19日前內用滿低消，就送「明星菜99元優惠券」；7月19日前內用滿低消，在Google maps留下5星好評，就送「摩摩喳喳」一份；7月7日前內用滿低消，打卡就送「咔滋椒麻雞」一份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言