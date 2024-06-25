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「開飯川食堂」進駐耐斯百貨 推出嘉義限定隱藏甜品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出限時好康三重送活動。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出限時好康三重送活動。圖／饗賓集團提供

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」進駐嘉義，今天在耐斯廣場時尚百貨6樓正式開幕，是全台第32間分店，特別以當地人經常自稱是「綠豆嘉義人」為諧音，推出嘉義限定隱藏版甜品「綠豆加薏仁」，熬煮到爆殼的綠豆配上鬆軟薏仁，冰涼甜湯在炎炎夏日超消暑。

開飯川食堂嘉義耐斯店總面積約165坪，座位數186席、包廂數4間，是全台面積最大的分店，也擁有最多的座位數；另，嘉義耐斯店也打造特色打卡點，以吉祥物熊貓哥、嘉義阿里山為主角彩繪牆面，結合辣椒小火車、白飯山等童趣圖案，受親子客群喜愛。

開飯嘉義耐斯店開幕推出限時活動，7月5日前內用單筆消費滿1500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券一張；7月31日前內用滿低消，FB或IG發文並hashtag「開飯嘉義耐斯開幕囉」，將贈送一個仙草奶凍；7月31日前成為iEAT饗愛吃會員，就送宮保雞丁兌換券。

此外，饗賓集團泰式品牌「饗泰多」今天也在耐斯百貨7樓開幕，總面積105坪、座位數126席，店面色調明亮繽紛，以吉祥物小象哥遊玩阿里山為設計主題，將日出、雲海、巨木、林鐵及晚霞等5大奇景藏在店內各個角落，增加親子用餐趣味。

饗泰多嘉義耐斯店也推出開幕優惠三重送，7月19日前內用滿低消，就送「明星菜99元優惠券」；7月19日前內用滿低消，在Google maps留下5星好評，就送「摩摩喳喳」一份；7月7日前內用滿低消，打卡就送「咔滋椒麻雞」一份。

饗賓集團旗下泰菜品牌「饗泰多」進駐嘉義耐斯百貨，結合嘉義知名景點阿里山5大奇景打造童趣彩繪牆。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下泰菜品牌「饗泰多」進駐嘉義耐斯百貨，結合嘉義知名景點阿里山5大奇景打造童趣彩繪牆。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，結合嘉義知名景點阿里山打造童趣彩繪牆。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，結合嘉義知名景點阿里山打造童趣彩繪牆。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出嘉義限定甜品「綠豆加薏仁」。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出嘉義限定甜品「綠豆加薏仁」。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下泰菜品牌「饗泰多」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出限時好康三重送活動。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下泰菜品牌「饗泰多」進駐嘉義耐斯百貨，今天開幕推出限時好康三重送活動。圖／饗賓集團提供

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