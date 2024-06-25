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正統鹿耳門聖母廟 全台唯一「武陣銅雕園區」啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
正統鹿耳門聖母廟為了永續保存武陣文化及發揚土城香精神，特別規劃「武陣銅雕園區」，於23日舉辦園區啟用儀式。圖／取自臺南市政府
正統鹿耳門聖母廟為了永續保存武陣文化及發揚土城香精神，特別規劃「武陣銅雕園區」，於23日舉辦園區啟用儀式。圖／取自臺南市政府

正統鹿耳門聖母廟為了永續保存武陣文化及發揚土城香精神，特別規劃「武陣銅雕園區」，於23日舉辦園區啟用儀式。

臺南市長黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟長久以來，不但是地方的重要信仰中心，歷史悠久的元宵、鞭春牛、放煙火等活動也都是台灣重要觀光文化盛事，感謝聖母廟第十三屆主委王增榮主委及其團隊的用心，以及藝術家蔡瑞祥的付出。

臺南市政府指出，聖母廟「武陣銅雕園區」特邀在地藝術家蔡瑞祥進行銅雕創作，由五個武陣執事費時近一年參與前置設計，由神明（三王公）降駕擇選園區位置與武陣排列順序，廟方再依循指示施工。銅雕的設計則是參考武陣實際表演動作來雕塑，不論是宋江陣頭旗飛揚、金獅陣獅頭舞動、白鶴童子靈活奔跑、八家將神韻威武，都栩栩如生，彷若動態展演。

聚傳媒

宋江陣 臺南 藝術家 黃偉哲

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