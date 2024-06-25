單行道逆向是「嘉義市特色」？ 市府：限制性道路機車才可雙向行

日前有機車行經嘉義市後火車站交通轉運中心前單行道因逆向吃上罰單，有騎士質疑「嘉義市單行道不是都可以逆向？」；嘉義市交通處表示，市區內有7處單行道不可以逆向，有17條「限制性道路」，機車可以雙向通行，可能因此誤會市區單行道都可以逆向。

嘉義市後站交通轉運中心常有汽機車未遵循行進方向，日前嘉市警局交通隊會同監理站，聯合稽查取締舉發交通違規，大都是機車違規逆向。

有網紅將騎機車在嘉義市區單行道逆向影片PO上網，表示這是「嘉義市特色」，有市民也習以為常誤以為單行道逆向是日常。

其實嘉義市大部份單行道都屬「限制性道路」，三輪以上的車子才需遵守；嘉義市府交通處表示，這類的路行管制，主要設置於路幅寬度狹小，又有雙向通行需求的商業活動地區。不僅在嘉義市有，高雄前金區和鹽埕區也有這樣的設計。

2020年5月市府交通處公布17條單行道廢止，改為實施三輪以上車輛單向行駛，一方面是考量嘉義市機車騎士多，也因為店家的生意狀況備受影響而做出這樣的決策。

交通處表示，嘉義市市中心部分道路因路幅寬度狹小，如中正路，因考量雙向會車的交通安全，而實施限制性道路，採三輪以上車輛單向通行，二輪機車部分則維持雙向通行。

市區單行道，汽、機車逆向是會吃上罰單。交通處整理如下，公義路（西向東）、圓福街西側（北向南）、高鐵大道（博愛路二段至福義街）垂楊大橋下雙向側車道、金龍街214巷（南向北）、維新路（維新路160巷至維新路216巷）牛稠溪雙向、經國新城（北向南）（興業西路至志昇街）及後驛街（轉運中心前方路段）等7處路段，因考量其道路型式及路權條件而實施單行道管制，設置單行道標誌用以管制汽、機車皆單向行車。

嘉義市警局交通隊表示，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，不按遵行方向行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰。