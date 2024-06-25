紙風車創辦人李永豐回「嘉」 庄頭劇場上演銀河天馬

文化部「庄頭劇場」29日將在嘉義縣大林體育運動公園開演，邀請紙風車劇團演出「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」庄頭限定版；嘉義也是紙風車劇團創辦人李永豐與執行長張敏宜的家鄉。

紙風車劇團過去因為推動368鄉鎮市區兒童藝術工程，在嘉義縣每個鄉鎮至少巡演2次以上，不論是山線或是海線的孩子們，都能獲得接觸表演藝術的機會。這次紙風車劇團受邀文化部演出，將帶來「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」庄頭限定版，展現唐吉軻德堅持夢想、永不放棄的精神。

紙風車劇團表示，嘉義縣可說是紙風車劇團的故鄉，創辦人李永豐及執行長張敏宜都是嘉義人，伴隨文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」回到嘉義縣演出，劇團回「嘉」，深具意義。

張敏宜接受中央社訪問表示，為了讓嘉義小朋友開心，紙風車重製因火災燒光的「飛天龍」，頭寬25公尺、身長20公尺，這也是飛天龍第一次出動，再加上原本的2隻遁地雙頭龍，天地雙龍首次同台。小朋友還可以目睹唐吉軻德在天空和飛天龍對打的精彩畫面，希望為孩子啟發無窮的想像與創意。

當日活動還包括十鼓擊樂團以鼓藝敲擊出「台灣風情」；嘉義市傑出演藝團隊的長義閣掌中劇團帶來「偶，沉默了（皆大歡喜）」；三缺一劇團以劇場美學轉化台灣的地方故事，帶來「蚵仔夜行軍」台語繪本彈唱說故事。

嘉義縣傑出演藝團隊看嘸舞蹈劇場則以「水的三種變態」庄頭限定版，呈現16歲的種種滋味；嘉義響飛直笛合奏團運用直笛和聲呈現「木笛庄腳情」；逐鹿表演藝術團以鄒族傳說故事為背景的舞劇「解碼鄒傳說」庄頭限定版，重現鄒族遠古時期的生活面貌。

根據文化部今天發布的新聞稿，文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」今年已巡演基隆市、宜蘭縣、屏東縣、金門縣。上半年最終場由紙風車劇團接棒，在嘉義縣大林體育運動公園熱鬧開演，現場從下午到晚上有街頭藝人及創意市集不間斷，為民眾帶來豐盛的藝文體驗。