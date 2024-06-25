實現區域共好...嘉市府與6校成立永續平台 學術專業作城市智庫

嘉義市政府今天與6所大專院校成立跨校永續平台，串聯各校專長與市府各局處共推15案，產官學通力讓「府校跨大步，永續加速度」。嘉義市長黃敏惠表示，藉由學術專業為城市發展注入嶄新之力，加速落實永續願景。

嘉義市政府為雲嘉嘉共同生活圈，為推動區域共榮共好，實現永續發展目標，舉辦「嘉義市與六校永續實踐平台成立記者會暨首長會議」，嘉義市長黃敏惠與中正大學校長蔡少正、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、虎尾科技大學校長張信良、南華大學校長高俊雄、雲林科技大學校長楊能舒，以及嘉義大學校長林翰謙等6校校長共同宣布組建平台。

黃敏惠表示，永續不受地區的限制，在永續議題的迫切需求下，沒有人是局外人，嘉義市位於台灣西部走廊中心，願意承擔整合角色，跨域與6校共同拓展經濟、環境與社會等3大面向鏈結，帶動生活圈促進永續實踐，實現區域共好的願景。

黃敏惠表示，嘉義市作為雲嘉嘉共同生活圈的中心，為雲嘉嘉第一個通過《淨零排放永續管理自治條例》，更為非六都第一個通過的縣市，彰顯出永續是市府施政的重要理念，未來藉助大專院校豐富的學術專業，成為城市發展的重要智庫，強調「夥伴更多、合作更大、速度更快」，期待透過跨域帶動生活圈，促進永續實踐，實現共好的願景，為區域發展帶來新的新面貌。

中正大學校長蔡少正表示，期待結合中正大學於地環專才，結合木都嘉義市特質，提出「強化嘉義市木構造建築物之防災韌性」案，協助嘉義市木都3.0有關木構造物之防震及防災強化相關工作；吳鳳科大校長蔡宏榮表示，提案由休閒遊憩管理系教師及學生帶動社區銀髮族民眾進行各種體適能運動的嘗試與體驗，推動「將好嘉樂齡團-社區銀髮樂齡體驗」；虎尾科大校長張信良期許結合工程、無人機發展專才，協助市府進行碳匯調查，了解城市碳排放狀況。

南華大學校長高俊雄表示，將結合校內宗教專才與科技力，將嘉義市的宮廟文化故事結合AR、環境照片等方式紀錄、傳播，並與市府合作推動「慢城」生活。雲林科技大學校長楊能舒表示，雲科大與市府累積多年合作經驗，期待藉平台分享雲科大於防災、文資保存等知識，共同推動城市永續；嘉義大學校長林翰謙指出，嘉大有人文藝術學院、農學院等特色學院，期待結合各學院特點辦理主題式嘉義巡禮活動，推廣嘉義市低碳好行的電動公車及YouBike等大眾運輸，也展現嘉大特色。