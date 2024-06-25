嘉縣啟動Drone Taiwan品牌 建構無人機台灣供應鏈

嘉縣府與無人機業者為去除紅色供應鏈，集結各方力量籌組台灣無人機供應鏈大聯盟，27日將於亞洲無人機AI創新應用研發中心宣告啟動打造「Drone Taiwan壯臺灣」品牌。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，為推動無人機產業進軍全球，宣布將打造「Drone Taiwan壯臺灣」品牌，27日於亞洲無人機AI創新應用研發中心（下稱亞創中心）辦理系列活動。

縣府指出，27日活動上午將攜手工研院產科國際所召開無人機國際市場商機座談會，下午與中華民國對外貿易發展協會簽署合作備忘錄，並正式揭牌啟動「Drone Taiwan壯臺灣」，號召國內無人機整機或相關零組件業者加入。

嘉義縣長翁章梁說，今年4月和亞創中心進駐廠商赴美，拜會美國創新機構，加深台美無人機產業合作，目的也是為了打造去中化的無人機供應鏈。

翁章梁強調，無人機是目前國際焦點產業，總統賴清德亦將其納入五大信賴產業和國家希望工程核心政見，在中央政府支持下，嘉縣府打造無人機產業發展聚落，亞創中心已匯聚全國46個產官學研單位進駐，吸引超過20個國家蒞臨參訪交流，經濟部亦設立專案辦公室進駐。

縣府盼藉由整合無人機產業上中下游供應鏈，去除中國零組件，解決市場供需問題，打通國內外市場，打造下一個產業界的護國神山。