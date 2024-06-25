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歷年媒合率逾5成 雲林就業徵才博覽會周六登場提供2千職缺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣就業徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會，縣長張麗善說，歷年媒合率逾5成，呼籲待業、有意轉業民眾踴躍求職。記者陳雅玲／攝影
雲林縣就業徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會，縣長張麗善說，歷年媒合率逾5成，呼籲待業、有意轉業民眾踴躍求職。記者陳雅玲／攝影

雲林縣歷年就業博覽會媒合率逾5成，今年徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會，現場參加求職可參加摸彩，獎品有冰箱、電鍋、電風扇等，縣長張麗善表示，雲林縣失業率從前年3.6%到去年3.5%，調降0.1%，會持續創造更多就業機會，讓民眾在地就業。

雲林縣2024就業徵才博覽會將於本周六(29日)上午10時至下午2時在雲林縣立體育館登場，今年除74家國內外企業廠商，提供2千個以上工作機會，海巡署及國軍也提供1500多個志願役職缺，徵才企業80%為雲林在地廠商及職缺，為滿足各類勞工就業需求，除「廠商徵才區」，另規畫「青年就業諮詢區」、「中高齡就業區」、「照服員就業」等就業促進專區。

雲林縣歷年就業博覽會就業媒合率都高達5成以上，失業率從前年3.6%，去年3.5%，調降0.1%，張麗善表示，縣府持續創造更多就業機會，提供在地鄉親，也讓外漂青年能返鄉服務，也呼籲求職者應徵務必透過正規求職求才平台，小心求證，以免受騙上當。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年就業博覽會提供職包括綠能、客運業、電子科技、速食餐飲、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等，其80%以上為在地廠商及職缺，不乏上市櫃公司，如全家便利商店、台日古河銅箔、信越電子、利勤、富喬、元翎、彰源、活力東勢、巧新、嘉楠、建大、正新、宇榮高爾夫等。

求職者可於活動前，預先至台灣就業通網站登錄個人履歷資料，服務台將有專人協助列印個人履歷表，求職者除可參加摸彩，抽冰箱、電鍋、高級電扇及電烤盤外，現場備有500份求職好禮。就業博覽相關訊息及最新職缺資訊請至雲林就業徵才網(https://work.yunlin.gov.tw/)。

雲林縣就業徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣就業徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會。記者陳雅玲／攝影

求職 職缺 雲林

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