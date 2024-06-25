2024台南管樂藝術季「拍板」起跑 33場展演輪番上演

2024台南管樂藝術季起跑！今年以「管樂開麥拉」為主軸，共有31團來自全台各地及不同國家城市的樂團，帶來33場次展演，此外，適逢南市管樂團成團20周年，30日選在新化演藝廳舉行開幕音樂會暨周年慶，為2024台南管樂藝術季活動揭開序幕。

南市文化局今在新化演藝廳為一年一度的台南管樂藝術季活動暖身，今年管樂季由31組來自北中南各地及香港等樂團，帶來不同風格的音樂表演，即日起至8月底，每周六、日將分別在新化演藝廳及新光三越新天地西門廣場進行演出。

文化局提到，適逢台南市管樂團成團20周年，是樂團重要的里程碑，30日將在新化演藝廳舉辦管樂季開幕音樂會暨成團周年音樂會，以「傳承」為主題，邀請6位樂團指揮家，精心挑選代表管樂世代傳承精神的曲目，精彩可期。

文化局也說，今年台南管樂藝術季壓軸閉幕音樂劇，將邀請謎思星球劇團與南市管樂團合作，帶來《童話裡的電影派對》音樂劇，結合音樂、親子戲劇及劇場元素，即日起至7月15日可享早鳥75折購票優惠，歡迎大小朋友一同到劇場體驗奇幻音樂旅程。