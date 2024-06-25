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2024台南管樂藝術季「拍板」起跑 33場展演輪番上演
2024台南管樂藝術季起跑！今年以「管樂開麥拉」為主軸，共有31團來自全台各地及不同國家城市的樂團，帶來33場次展演，此外，適逢南市管樂團成團20周年，30日選在新化演藝廳舉行開幕音樂會暨周年慶，為2024台南管樂藝術季活動揭開序幕。
南市文化局今在新化演藝廳為一年一度的台南管樂藝術季活動暖身，今年管樂季由31組來自北中南各地及香港等樂團，帶來不同風格的音樂表演，即日起至8月底，每周六、日將分別在新化演藝廳及新光三越新天地西門廣場進行演出。
文化局提到，適逢台南市管樂團成團20周年，是樂團重要的里程碑，30日將在新化演藝廳舉辦管樂季開幕音樂會暨成團周年音樂會，以「傳承」為主題，邀請6位樂團指揮家，精心挑選代表管樂世代傳承精神的曲目，精彩可期。
文化局也說，今年台南管樂藝術季壓軸閉幕音樂劇，將邀請謎思星球劇團與南市管樂團合作，帶來《童話裡的電影派對》音樂劇，結合音樂、親子戲劇及劇場元素，即日起至7月15日可享早鳥75折購票優惠，歡迎大小朋友一同到劇場體驗奇幻音樂旅程。
此外，配合台南管樂藝術季登場，文化局也結合9間在地商家，包含瓜瓜園地瓜生態故事館、在地手搖飲、咖啡廳等，民眾只要在管樂季期間前往合作商家消費時，出示活動手冊即可享有優惠，鄰近也有新化老街、新化武德殿、日式宿舍群等觀光景點，歡迎全國民眾一起到新化欣賞音樂會、走逛新化。
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