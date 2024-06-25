健康與營養吊車尾 議員怒批雲林縣府只做表面功夫

「2024食育力城市大調查」公布結果，雲林縣排名倒數第2，雖在「食育力推廣滿意度」拿下第1，但「健康與營養」卻最後一名，民進黨縣議員張維崢批縣府只做表面功夫，連基本的健康與營養也顧不好，雲林縣長張麗善回應，各方指教虛心檢討，也希望外界能夠看到社區、學校營養師的努力。

張維崢指出，食力傳媒所做「2024食育⼒城市」指標中，雲林縣在「農業與環境」第16名；「教育與文化」第10名；「食安與衛⽣」第13；「健康與營養」更是最後1名，僅有「食育力推廣滿意度」拿下全國第1，縣政府發布新聞宣傳滿意度第1完全是掩耳盜鈴，不願面對真實的數據與事實。

張維崢說，雲林縣各項成績都在後段班，甚至健康與營養這類至關重要指標是最後一名，反而行銷推廣滿意度居然拿下第1名，顯示雲林縣政府在食農教育議題上，很認真的在做表面工夫博版面，卻沒有針對根本的指標做出努力，罔顧縣民健康。

張麗善今受訪回應，雲林縣這幾年在學校孩子的營養午餐，不只升級還加值，讓孩子健康營養均衡，社區長青食堂也是一樣。