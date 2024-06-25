二度進總統府分享的莿桐蒜頭飯今揭秘 關鍵在於黃金比例白米

雲林縣莿桐鄉緊臨濁水溪南岸，種植的稻米不僅曾在日治時期被指定為天皇御用米，更曾獲5次全國十大好米殊榮，鄉農會為推廣研發出「吧噗蒜頭飯」，兩次受邀進總統府分享，目前已有食品加工業者洽談欲聯名上市，農會今公開蒜頭飯製作秘訣，並推出蒜頭飯指定黃金比例用米「雲林都知稻」，限量販售。

莿桐鄉農會今發表新品「雲林都知稻」，農會總幹事張鈺萱表示，「雲林都知稻」是選用今年6月15日至6月25日收割的稻米，充分經過日照熟成，將台梗9號跟台南11號白米依據農會獨家掌握的黃金比例調和後，在15度以下的低溫儲存，包裝上市，數量僅500噸，可洽詢農會訂購。

張鈺萱表示，莿桐鄉稻米種植面積2800公頃，因緊鄰濁水溪，土壤肥沃，品質很好，曾被日本天皇指定為御用米，又有獻納米之稱，全國十大好米比賽，莿桐米獲獎5次，因為很多小朋友不喜吃米飯，農會幾年前將在地農產蒜頭結合優質白米，推出冰淇淋造型的「吧噗蒜頭飯」，曾2度受邀總統府分享，很多民眾讚不絕口，頻問蒜頭飯的白米哪裡買。