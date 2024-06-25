台南東區造價最高的幼兒園開園 周遭公、私幼剉咧等

台南市東區全人裕文非營利幼兒園位於平實重劃區，每坪土地單價上看百萬元，被認為是全市造價最高的幼兒園。幼兒園已完工，將招收園生，近幾年公幼受到少子化及準公幼大增等衝擊，普遍沒招滿，幼兒園市場空前競爭。有13班規模的裕文非營利幼兒園加入，全新又美麗的園舍將使附近學校公幼、私幼受到更大衝擊，擔心明年招生會更艱困。

台南市近年來準公幼大量增加，由政府出資興建委外營運的非營利幼兒園也陸續設置，加上部分學校整建或興建幼兒園並擴大規模，在少子化及因家庭補助增加等影響下，台南市已連續2年出現公幼普遍沒招滿現象。

南市東區平實重劃區近幾年土地與房價大漲，每坪土地單價超過1百萬元，是南市新黃金地段，其中占地近1800坪的文教用地規畫興建幼兒園，2年前動工，總工程費1.68億元，加上地價約20億元，被認為是全市造價最高的幼兒園。工程已完工，委由台灣全人發展福利學會營運，上周五獲准立案，6月26、27日辦理入園登記，時間從上午9點到下午3點。

附近國小老師指出，雖然各公幼、私幼都已辦理完入園登記，但全人裕文非營利幼兒園已吸引許多家長預約，搶走附近公幼、私幼的園生，正式辦理登記後會再搶走一些人，明年衝擊會更大，會影響到的學校有東區復興、東光、永康區復興國小附幼。

全人裕文非營利幼兒園已完工並獲核准立案，市長黃偉哲今由教育局長鄭新輝、裕文國小校長陳彥宏陪同視察。黃偉哲表示，此幼兒園共13班，其中2歲專班有3班，可提供更完善且平價的公共化教保服務，嶄新的園舍，以想像幼生在這裡自由跑跳、相互學習的光景，也為東區的家長提供更多元的育兒選擇。

教育局長鄭新輝說，校園以清水模呈現簡約有機風格，戶外場域充滿大自然景緻並結合綜合性、地景式及共融式遊戲場等情境空間，滿足幼兒發展潛能與想像創造面向，是一所讓幼兒能在安全舒適環境中快樂學習的優質幼兒園。