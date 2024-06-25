快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南東區造價最高的幼兒園開園 周遭公、私幼剉咧等

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生，市長黃偉哲今天前往視察。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生，市長黃偉哲今天前往視察。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區全人裕文非營利幼兒園位於平實重劃區，每坪土地單價上看百萬元，被認為是全市造價最高的幼兒園。幼兒園已完工，將招收園生，近幾年公幼受到少子化及準公幼大增等衝擊，普遍沒招滿，幼兒園市場空前競爭。有13班規模的裕文非營利幼兒園加入，全新又美麗的園舍將使附近學校公幼、私幼受到更大衝擊，擔心明年招生會更艱困。

台南市近年來準公幼大量增加，由政府出資興建委外營運的非營利幼兒園也陸續設置，加上部分學校整建或興建幼兒園並擴大規模，在少子化及因家庭補助增加等影響下，台南市已連續2年出現公幼普遍沒招滿現象。

南市東區平實重劃區近幾年土地與房價大漲，每坪土地單價超過1百萬元，是南市新黃金地段，其中占地近1800坪的文教用地規畫興建幼兒園，2年前動工，總工程費1.68億元，加上地價約20億元，被認為是全市造價最高的幼兒園。工程已完工，委由台灣全人發展福利學會營運，上周五獲准立案，6月26、27日辦理入園登記，時間從上午9點到下午3點。

附近國小老師指出，雖然各公幼、私幼都已辦理完入園登記，但全人裕文非營利幼兒園已吸引許多家長預約，搶走附近公幼、私幼的園生，正式辦理登記後會再搶走一些人，明年衝擊會更大，會影響到的學校有東區復興、東光、永康區復興國小附幼。

全人裕文非營利幼兒園已完工並獲核准立案，市長黃偉哲今由教育局長鄭新輝、裕文國小校長陳彥宏陪同視察。黃偉哲表示，此幼兒園共13班，其中2歲專班有3班，可提供更完善且平價的公共化教保服務，嶄新的園舍，以想像幼生在這裡自由跑跳、相互學習的光景，也為東區的家長提供更多元的育兒選擇。

教育局長鄭新輝說，校園以清水模呈現簡約有機風格，戶外場域充滿大自然景緻並結合綜合性、地景式及共融式遊戲場等情境空間，滿足幼兒發展潛能與想像創造面向，是一所讓幼兒能在安全舒適環境中快樂學習的優質幼兒園。

裕文國小校長陳彥宏表示，教室設計採工業風，沒有天花板，可讓老師隨時變化教室情境，廁所設計採套房式，位於兩間教師中間，並設有透視窗，讓老師注意園生安全；幼幼班和小班設有空氣清淨機，因掛在上方，沒有踢到的危險，而且清淨效果更好。早期這裡是平實營區，生態豐富，如今也是，提供最優質的教保環境。

台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。圖／裕文國小提供
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。圖／裕文國小提供
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。圖／裕文國小提供
台南市東區全人裕文非營利幼兒園完工並核准立案，全新又美麗園舍將衝擊附近公私幼未來招生。圖／裕文國小提供

公幼 幼兒園 東區

延伸閱讀

睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

台南推幼兒園延長照顧服務 將添103名生力軍

國民黨議員要求掛回「禮義廉恥」黃偉哲在承諾書加6字

台南私幼虐童如「惡魔營 」 議員爆：2歲童被壓制25分鐘動彈不得

相關新聞

歷年媒合率逾5成 雲林就業徵才博覽會周六登場提供2千職缺

雲林縣歷年就業博覽會媒合率逾5成，今年徵才博覽會將於6月29日在縣立體育館登場，74間企業廠商提供2千多個工作機會，現場...

2024台南管樂藝術季「拍板」起跑 33場展演輪番上演

2024台南管樂藝術季起跑！今年以「管樂開麥拉」為主軸，共有31團來自全台各地及不同國家城市的樂團，帶來33場次展演，此...

一次性包材多到回不去 南市環保局出招 結合賣場設回收站

網購風氣盛行，卻也產生大量的一次性包材，台南市環保局出招因應，結合家樂福安平店推出「包材回收站」，專收閒置且完整的紙箱及...

健康與營養吊車尾 議員怒批雲林縣府只做表面功夫

「2024食育力城市大調查」公布結果，雲林縣排名倒數第2，雖在「食育力推廣滿意度」拿下第1，但「健康與營養」卻最後一名，...

二度進總統府分享的莿桐蒜頭飯今揭秘 關鍵在於黃金比例白米

雲林縣莿桐鄉緊臨濁水溪南岸，種植的稻米不僅曾在日治時期被指定為天皇御用米，更曾獲5次全國十大好米殊榮，鄉農會為推廣研發出...

台南東區造價最高的幼兒園開園 周遭公、私幼剉咧等

台南市東區全人裕文非營利幼兒園位於平實重劃區，每坪土地單價上看百萬元，被認為是全市造價最高的幼兒園。幼兒園已完工，將招收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。