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歷史建築雲林元長瓦磘庄集會所 修復工程動土

中央社／ 雲林縣25日電

雲縣歷史建物元長瓦磘庄集會所修復工程今天動土，由文化部補助7成工程款，將修舊如舊保留原有日治時期建築特色，預計明年4月完工，供在地居民使用，也將成為文化觀光據點。

元長瓦磘庄集會所修復及再利用工程，今天上午舉行開工典禮，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、元長鄉長李明明、瓦磘社區發展協會成員等人與會，並由建築師陳柏宏說明工程修復內容及建築介紹。

陳柏宏致詞表示，集會所造型保存了昭和時期公共建築慣用牌樓三段式立面手法，外牆以3種不同的洗石子做裝飾，牌樓處亦有洗石子裝飾造型，並以在地特產長生果（花生）為圖騰，相當雅致。

陳柏宏說，集會所將修舊如舊，在文化資產保存的前提下，兼顧地方民眾使用需求，完工後將再現集會所舊時榮景。

張麗善說，瓦磘庄集會所修復經費近新台幣2000萬，明年完工後將供地方居民舉辦活動、人文課程、長青食堂，使歷史建築得以活化再創地方共同記憶。

陳璧君表示，「元長瓦磘庄集會所」興建於昭和11年（1936年），日治時期推動部落振興運動時的建設，2016年雲林縣府公告登錄為歷史建築，修復後將是雲林縣推廣文化觀光的重要據點。

歷史建築 雲林

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