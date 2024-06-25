影／登革熱台南多處病媒蚊指數飆升 黃偉哲：不敢樂觀

台南去年登革熱病例21000多人、48人死亡，近日高溫多雨蚊蟲孳生迅速，登革熱傳播風險又大增，已有十多個里指數超高，鄰近縣市又出現新一波本土登革熱疫情，台南有隨時爆發疫情風險。市長黃偉哲今天到去年最早爆發疫情、現在指數又超標的仁德區二空新村、示範戶外噴藥，提醒民眾務必徹底清除孳生源，防止疫情再爆發。

台南市登革熱防治中心誘卵桶監測斑蚊屬的「花腳蚊」的卵粒數量，今年1月1日至6月20日誘卵桶，卵例數累計346278例，比去年同期上升9201 粒。第25周達連續2周誘卵桶陽性率60%以上且總卵粒數500粒以上高風險里別為南區明德里及省躬里、仁德區仁和里、安南區公塭里及城中里。

黃偉哲表示，去年台南市六月爆發疫情，記取過去的教訓，今年提早在三月就開始登革熱防治工作，去年6月12日台南爆發第一起本土疫情，今天6月25日台南都並沒有本土病例，但是病媒蚊指數已經飆升，加上連日高溫多雨，讓人不敢樂觀。尤其東南亞及巴西等部分國家疫情非常嚴重，巴西已經超過300多萬例。

黃偉哲說，未雨綢繆台南市會在大雨過後實施全面預防性噴藥。越南指數高的地方會重點進行化學防治，也請民眾務必配合清除孳生源，希望疫情能夠不要發生。

衛生局表示，除以超前佈署方式進行「室外預防性化學防治」，同時動員當地里民志工齊心進行孳生源清除。市長黃偉哲率領市府防疫團隊、志工們「一同築起府城公共衛生防火線」，並呼籲市民多加注意及清理周遭環境積水容器。切斷登革熱傳播鏈最有效的方法，是以「孳生源清除，容器減量」，化學防治噴藥則為輔助性緊急措施，請市民朋友落實「巡、倒、清、刷」，巡查戶內外週遭環境，清除積水容器。