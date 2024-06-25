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紀念嘉義「媽祖婆」許世賢 文化局慈善音樂會募款助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
財團法人張進通許世賢文教基金會、嘉義市政府文化局將於本周日舉辦許世賢博士慈善紀念音樂會，同時發起慈善勸募送愛到花蓮。圖／主辦單位提供
財團法人張進通許世賢文教基金會、嘉義市政府文化局將於本周日舉辦許世賢博士慈善紀念音樂會，同時發起慈善勸募送愛到花蓮。圖／主辦單位提供

許世賢是嘉義市省轄市首任市長、台灣女性從政的先驅，被譽為嘉義「媽祖婆」，對於嘉義市政與台灣民主貢獻卓著。為了紀念許世賢博士，財團法人張進通許世賢文教基金會、嘉義市政府文化局將於本周日於文化局音樂廳舉辦慈善紀念音樂會，由美國華盛頓大學管弦樂指揮博士紀鎧齡擔任指揮，演出許世賢博士紀念曲「嘉義保庇」。音樂會同時發起慈善勸募，募款所得全數捐贈花蓮縣私立黎明教養院，至今已募得逾66萬元。

主辦單位表示，音樂會由嘉義市民管絃樂團暨合唱團、金龍冠食品股份有限公司承辦，嘉義市南興國中、嘉義市崇文國小協辦，嘉義市民管絃樂團暨合唱團、嘉義市私立慈光幼兒園、嘉義市崇文國小管弦樂團、台中市忠孝國小弦樂團、花鹿樂團等傑出團隊擔綱演出。音樂會將在美國華盛頓大學管弦樂指揮博士紀鎧齡的指揮下，演出許世賢博士紀念曲，即大型管弦樂暨合唱曲「嘉義保庇」（Peace Chiayi），並藉由膾炙人口的管弦樂曲、合唱曲、兒童舞蹈、音樂舞台劇、竪笛重奏等多元展演，緬懷許世賢精采的一生。

音樂會同時發起慈善勸募；有鑑於台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院，提供身心障礙者整合性支持服務，協助建立自信自立，不遺餘力，亟需汰換平日載送身心障礙者往返機構、社區及居所之車輛，且花蓮地區適逢震災，慈善團體募款不易，勸募所得將全數捐贈黎明教養院，作為該院「2024中型巴士更新計畫」善款使用。活動發起後，獲得各界熱情迴響及踴躍認捐，至今已募得66萬餘元，已全數匯入捐款專戶。

慈善勸募來自門票，由主辦、承辦、協辦、演出單位，接洽所屬、團員、民眾認捐，以200元認捐1張門票，目前全部門票已認捐完畢。另由各參與單位所屬、團員以及民眾等自由捐款。

嘉義 樂團 音樂會

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